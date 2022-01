Hititua Taerea à Pirae Va'a, Rete Ebb rejoint Mataiea

Tahiti, le 18 janvier 2022 - La Fédération tahitienne de va'a a communiqué, mardi, l'état des mutations avant leurs homologations définitives le 26 janvier. Sur les 235 demandes de mutations, on pointe notamment les transferts de Hititua Taerea et de Rete Ebb. Le premier quitte le Team OPT pour rejoindre Pirae Va'a, et le second passe d'EDT Va'a à Mataiea Va'a.



L'année dernière le départ de Steeve Teihotaata d'EDT Va'a pour Pirae Va'a avait quelque peu agité la traditionnelle période de mutation. Pas d'onde de choc similaire cette année. Si la Fédération tahitienne de va'a a traité 235 demandes de mutation, on note aucun chamboulement majeur dans les grosses écuries du fenua. Néanmoins, quelques grosses pointures ont décidé de changer d'air pour cette saison.



C'est le cas d'abord de Hititua Taerea, désormais ancien du Team OPT et avec lequel il n'a disputé aucune course de V6 l'année dernière. Le natif de Tautira, troisième du dernier Te 'Aito, ramera sur la pirogue de Pirae Va'a cette saison aux côtés donc de Steeve Teihotaata. Ajoutez Kevin Kouider et Charles Taie et vous avez une belle formation sur le papier.

Heiva Paie Amo avec Ebb à Mataiea L'autre transfert notable est celui de Rete Ebb, d'EDT Va'a vers Mataiea Va'a. Le pēperu, quadruple vainqueur de la Hawaiki Nui Va'a avec les électriciens (2014, 2015, 2016 et 2017) et du Super 'Aito en va'a hō'ē (2011, 2013, 2014 et 2017) sera donc un renfort de poids. Avec Ebb, Mataiea Va'a enregistre également l'arrivée de Heiva Paie Amo qui a également participé aux compagnes victorieuses d'EDT Va'a à la Hawaiki Nui. Comme Pirae, Mataiea présente cette année une équipe des plus alléchantes.



Du côté du leader incontesté de ces quatre dernières années, Shell Va'a, aucun départ ni aucune arrivée notable, si ce n'est l'officialisation du transfert de Keoni Sulpice d'EDT vers le club de Fare Ute, n'est à reporter.



A noter par ailleurs que la Fédération tahitienne de va'a doit encore homologuer l'ensemble de ces mutations lors d'une réunion prévue le 26 janvier.



