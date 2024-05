Hitiaa o te ra prépare le passage de la flamme olympique

Tahiti, le 13 juin 2024 – Hitiaa o te ra a organisé ce lundi, à Papenoo, un relais d'entraînement en vue du passage de la flamme olympique, le 13 juin prochain. Les élèves des cinq écoles de la commune, ainsi que les élèves de 6ème du collège d'Hitiaa, ont participé à l'événement.



Les Jeux olympiques approchent à grands pas, et le passage de la flamme également. En vue précisément de ce passage, la commune de Hitiaa o te ra a organisé ce lundi un relais scolaire entre le stade de la Papenoo et l'école primaire Mamu. L'événement a rassemblé les élèves des cinq écoles de la commune ainsi que les classes de 6ème du collège d'Hitiaa.



“On a organisé ça pour nous préparer au passage de la flamme sur la commune le 13 juin”, explique Ingrid Viriamu, conseillère municipale missionnée pour l'accueil du symbole des Jeux olympiques sur la commune. “On a un temps de 30 minutes maximum. Là, ce matin, on a chronométré 10 minutes, mais les enfants étaient à fond et ont fait la course. Nous devons également rajouter un 'ōrero, prévu dans notre programme de célébration le jour J, que nous n'avons pas fait aujourd'hui et rajouter un temps supplémentaire car la flamme va arriver à l'embouchure. Mais nous sommes dans les temps, on est prêt pour l'accueillir.”



Après le relais, les enfants se sont rassemblés dans la salle omnisports de la commune pour le reste de la matinée. Des chants, hīmene tārava, hīmene rū’au et 'ōrero ont rythmé les célébrations et ont également permis aux élèves de s'entraîner, toujours dans la perspective du passage de la flamme, puisque de nombreuses animations culturelles seront organisées le 13 juin prochain. “On veut offrir l'accueil le plus traditionnel possible” confie Ingrid.