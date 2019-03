Hirohiti Raapoto grand vainqueur de "Ma thèse en 180 secondes"

PAPEETE, le 7 mars 2019 - C'est le jeune docteur Hirohiti Raapoto qui a remporté doublé, prix du jury et prix du public, lors du concours Ma thèse en 180 secondes organisé par l'Université de la Polynésie française. Il a réussi à résumer ses travaux de modélisation des courants océaniques et des apports de nutriments dans les eaux marquisiennes en trois minutes, un exploit. Il ira à Paris le mois prochain pour la demi-finale nationale du concours, en compagnie de Penelope Tahutini qui a présenté sa thèse sur les Américains à Tahiti au XIXe siècle.



Pour une première édition, la qualité du concours Ma Thèse en 180 secondes organisé le 6 mars à l'Université de la Polynésie française a impressionné. Le public était nombreux, l'organisation presque parfaite, la captation des vidéos s'est très bien passée… Et surtout les cinq candidats ont assuré des présentations captivantes.



Le principe de ce concours, que nous vous présentions la semaine dernière, est de permettre aux doctorants (les étudiants qui rédigent leur thèse ou ceux qui l'ont terminée l'année dernière) de présenter leurs travaux et leurs résultats en un format très moderne : 3 minutes et pas une seconde de plus. Il s'agit de délaisser le langage technique, et à la place de résumer ses travaux universitaires en une histoire distrayante et compréhensible par tous… Une sorte de One Man Show de la recherche scientifique.



Pour cette première édition, cinq thésards de L'école doctorale du Pacifique se sont prêtés au jeu. Ils ont reçu une dizaine d'heure de coaching, avec essais vidéos, pour se préparer. Et tout ce travail a payé : tous ont été éloquents et ils ont tous réussi à captiver le public.



Mais il ne pouvait en rester que deux. C'est finalement Hirohiti Raapoto qui a raflé le prix du jury et le prix du public grâce à la présentation de sa thèse sur la richesse des eaux marquisiennes. Il nous a raconté comment il a développé des modèles informatiques pour comprendre pourquoi cet archipel est si riche en ressources marines. Il a découvert que les îles, plantées en plein milieu de gigantesques courants océaniques, créent des tourbillons dans leurs sillages qui font remonter les nutriments du fond de l'océan. Il a aussi établi que les rivières marquisiennes suppléaient cet apport avec du fer, pour créer un repas idéal pour les plantons, base de toute la chaîne alimentaire.



Comme deux candidats iront à Paris participer aux demi-finales du concours début avril, un deuxième prix du jury était nécessaire. Il a été attribué à Pénélope Tahutini pour sa thèse sur la très forte présente américaine dans nos îles entre 1770 et 1840. Le fait que Tahiti ait faillie devenir américaine est presque oublié aujourd'hui, sauf dans les noms de famille des habitants de nos îles… un rappel qui a séduit le public et le jury.