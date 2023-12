Hiroa no Vavau en visite à Tahiti et Moorea

Bora Bora le 30 novembre 2023 - La semaine dernière, l’association culturelle de Bora Bora a entrepris un périple de près d’une semaine afin de découvrir d’importants sites culturels des îles du vent. Un séjour synonyme de rencontres et d’échanges placé sous le signe de la célébration de Matari’i i Ni’a.





Voilà plusieurs années que les membres de l’association Te Fare Hiroa no Vavau se préparent à ce grand voyage qui doit les conduire, tels les anciens guerriers de Vavau, à Moorea et Tahiti. La crise Covid passée, le temps est enfin venu de marcher sur les traces des ancêtres afin de d’échanger avec leurs homologues de Tahiti sur leurs connaissances du patrimoine culturel polynésien mais aussi de découvrir les lieux emblématiques des îles du Vent.



De riches rencontres à Moorea



La première étape de ce voyage, Moorea, a permis à l’association de visiter le Te Fare Natura mais également d’être accueillie au sein de Criobe, dont elle est partenaire pour le projet de mise en place d’un rāhui à Bora Bora. La connaissance des technique ancestrales de préservation des ressources détenue par le conseil des Sages est en effet un atout précieux pour garantir le futur du lagon et de ses habitants.



La rencontre avec les membres de l’association Puna Reo No Piha'e'ina a également constitué un temps fort de la visite de Moorea, avec des discussions menées autour de la préservation de la langue tahitienne et sa promotion auprès des jeunes générations.



Cérémonies autour des pierres sacrées



Après Moorea, le groupe s’est rendu à Tahiti, et plus précisément à Papeno’o. Un voyage hautement symbolique dans les pas de la déesse du feu, Père, jusque dans cette vallée mythique. Lors d’une cérémonie, l’association a offert des pierres sacrées venant de marae de Bora Bora, plus précisément des districts d’Anau et de Faanui, en souvenir de la grande époque des guerriers, au marae de Papeno’o. Ces marotai, symbolisant l’un le ventre maternel, l’autre l’enfant permettent de faire le lien entre le passé et le futur des Polynésiens, sont partis de Vavau pour rejoindre Papeno’o à l’issue d’une cérémonie de bénédiction.



Une autre pierre sacrée, remise à l’équipage de la pirogue Fa’afaite lors de son passage à Bora Bora, a également fait l’objet d’une visite de la part des membres du Te Fare Hiroa no Vavau. Placée sur le marae Tupuhaea en attendant son départ pour Hawaii l’an prochain, cette pierre sacrée symbolise le lien entre les peuples mā’ohi.



Matarii i Ni’a, point d’orgue du voyage



La période choisie pour ce voyage culturel n’est en rien le fruit du hasard : il coïncide avec le Matarii i Ni’a, qui marque une période de retour à l’abondance. Les rituels traditionnels ont été observés avec d’autres associations culturelles de Tahiti, en particulier Haururu qui a partagé son savoir sur les cérémonies liées à cette époque de l’année, en particulier autour de la levée des totems. La science ancestrale du calendrier lunaire a également fait l’objet d’une conférence au cours de laquelle les membres de l’association Fa’afaite ont pu transmettre leurs connaissances à ce sujet au Te Fare Hiroa no Vavau. Accueillie par la Direction de la culture et du patrimoine après une visite du Musée de Tahiti et des îles, l’association a ensuite regagné Vavau riche de nouvelles connaissances mais aussi de nouvelles interrogations autour de la culture ancestrale mā’ohi. Elle envisage d’ailleurs d’accueillir l’an prochain à son tour les associations culturelles du Fenua pour célébrer avec elles une nouvelles fois le Matarii i Ni’a a Vavau.



Lucie Scarparo

