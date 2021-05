Hinerava Hiro, miss Tahiti 1996

TAHITI, le 25 mai 2021 - Cette année 1996, l’élection se déroule, et pour la première fois, dans la salle Aorai Tini Hau de Pirae. Les candidates défilent en robes de gala, en maillots de bain et en pāreu avant de se présenter en costume traditionnel. Hinerava Hiro, sacrée Miss Tahiti, a participé ensuite à France puis à miss monde.



Dix jeunes filles ont participé à l’élection de Miss Tahiti 1996. " On était toutes complices ", se rappelle l’élue. L’événement se tenait à la salle Aorai Tini Hau, à Pirae, la remise des prix avait lieu au Beachcomber. Pour lancer la soirée, le spectacle a été assuré par le groupe Toa Reva de Manouche Lehartel. Puis, les candidates se sont relayées sur scène mettant en avant leurs meilleurs atouts sous les encouragements d’un public enthousiaste. Elles ont démarré avec les robes de gala, sont revenues avec les maillots de bain et enfin avec les pāreu fort apprécié du public. Le clou du spectacle étant le quatrième et dernier passage en costume traditionnel. " Devant le jury, il fallait danser, j’avais choisi de faire un paoti ! Je voulais sortir de l’ordinaire ", rapporte Hinerava Hiro qui s’est probablement démarquée à ce moment-là. Sans doute avait-elle aussi marqué des points en répondant à la question : " quel est le plus bel endroit du monde ? " elle avait répondu " chez moi, ma maison, mon espace de vie ".



Une année, trois élections



C’est Hinerava Hiro qui a reçu le titre de Miss Tahiti 1996, acclamée par de nombreux supporters. Sa demoiselle d’honneur était Miss Moorea, Mirna Sommers, tandis que le titre de Miss Heiva est revenu à Miss Papara, Heia Naehu. Rayonnante de bonheur, Hinerava Hiro a laissé exploser sa joie au milieu des embrassades de ses proches.



Hinerava Hiro se rappelle une année " magique ". Elle a apprécié sa notoriété lorsqu’elle sortait en ville et qu’elle voyait " des étoiles dans les yeux des enfants ".



La fin d’année fut marquée par deux autres concours d’importance. En novembre avait lieu Miss Monde, à Bengalore en Inde. Au total, 88 nations étaient représentées. La France était présente ainsi que Tahiti. Hinerava Hiro s’est hissée à la 18e place ! L’élection de Miss France à laquelle elle a participé quelques jours plus tard avait lieu au Palais des congrès du Futuroscope, à Poitiers. Hinerava Hiro faisait partie des 44 candidates. Il y a quelques années, elle a intégré les équipes d’un opérateur de téléphonie mobile.



Des timbres pour immortaliser la beauté des miss



Les miss Tahiti restent des miss de beauté tout au long de leur vie. Elles rayonnent à tous niveaux. L’OPT, en juin 2017 a émis un carnet de six timbres. Il s’agissait du deuxième dédié aux Miss Tahiti, " véritable institution en Polynésie française, depuis plus de 50 ans ", justifiait l’office.



Le carnet présentait Vaea Ferrand, Miss Tahiti 2016 et deuxième dauphine de Miss France 2017 et remontait sur cinq décennies. Il présentait Terehe Pere, qui en 2006 avait fait la fierté des habitants de l’île sacrée avant de devenir Miss Tahiti, Hinerava Hiro, Loana Bohl, 26e reine de beauté, normalienne de 21 ans, Patricia Servonnat, Miss Tahiti 1976 et deuxième dauphine de miss France 1977 et Sonia Agnieray, élue Miss Tahiti 1966 dans les jardins de la mairie de Papeete