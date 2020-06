Hinarani de Longeaux et Jérémy Florès dans Match

Tahiti, le 25 juin 2020 - Paris Match consacre cette semaine six pages au confinement à Tahiti du surfeur français, Jérémy Florès, de sa compagne, l'ex-Miss Tahiti Hinarani de Longeaux, et de leur petite fille.



Agrémenté de superbes photos signées Tim McKenna, un reportage de Paris Match cette semaine suit la famille de Hinarani de Longeaux et Jérémy Florès qui semble nager dans le bonheur à Tahiti pendant le confinement. Un nouveau joli coup de publicité pour la Polynésie...