Hinamoeura Cross : “La juriste que je suis est inquiète quand même”

Tahiti, le 11 avril 2024 – Si le président Brotherson a fait se lever les 38 élus du Tavini pour faire taire les mauvais esprits et s'assurer de la “confiance” de sa majorité, son ministre de l'Économie suscite davantage de doutes. Du moins, sur la solidité juridique de la loi fiscale qu'il a amendée pour la rendre rétroactive. Réaction de l'élue Tavini, Hinamoeura Cross qui se dit "inquiète".



Une petite réaction après le vote de cette loi fiscale ?

“Il y a juste une chose que je n'ai pas aimée, c'est le manque de respect de certaines personnes de notre majorité pendant les débats vis-à-vis des prises de position ou des prises de parole de la minorité. Par exemple, lorsque Nicole Sanquer – à juste titre – a demandé de lire un article, il y en a un certain nombre d'élus de la majorité qui a refusé et je trouve ça désolant parce que pendant des décennies, le Tavini a été dans la minorité, a été muselé, [...] alors qu'on a, quand même, une minorité qui est respectueuse. Qui sommes-nous, jeunes élus, pour les regarder de haut ? Et comme a dit A here ia Porinetia, ça fait des mois qu'on n'a pas siégé. On est là pour débattre de sujets fondamentaux quand même.”



Ça, c'est pour la forme mais sur le fond, avec cet amendement, le ministre vient effacer la note et on repart à zéro au risque de se faire à nouveau sanctionner par le Conseil d'État. Vous en avez discuté au niveau de la majorité ? Vous êtes d'accord avec ça ?

“S'il y a eu discussions dans la majorité, je n'y étais pas en tout cas. La consigne c'était ‘On soutient’. Après je vous avoue que la juriste que je suis se pose quand même des questions. Mais qui suis-je dans une majorité pour donner mon avis ? Donc affaire à suivre mais la juriste est inquiète quand même.”