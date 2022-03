Hidalgo pour le pouvoir d'achat et la transition écologique

Paris, France | AFP | lundi 27/03/2022 - La candidate PS Anne Hidalgo veut répondre à "l'urgence sociale, écologique et démocratique" et insiste dans son programme sur "le pouvoir d'achat, le travail et les salaires", qu'elle veut augmenter, en commençant par le smic.



Défendant un programme social-démocrate qui veut restaurer "deux piliers" que sont pour elle "l'école" et "la santé", Anne Hidalgo met aussi en avant "la nécessaire transition écologique", qui "ne doit pas se faire au détriment des classes moyennes et populaires", et promet "plus de démocratie", notamment en mettant en place le référendum d'initiative citoyenne.



Elle chiffre le coût de son programme à 50 milliards par an.



"Revaloriser le travail à sa juste rémunération"

- augmentation du SMIC de 15%

- abrogation de la réforme de l'assurance-chômage

- pénalités pour les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale femme-homme

- instauration d'un écart maximal de 1 à 20 entre les plus bas et les plus hauts salaires dans une entreprise

- présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes numériques

- allongement du congé paternité à seize semaines, dont six obligatoires



Education et santé

- Rémunération des enseignants portée progressivement au niveau de celui des cadres, en commençant par les débuts de carrière

- Suppression de ParcourSup

- Plan mixité pour mettre fin aux collèges-ghettos

- Fin de "l'hôpital-entreprise" et de la maîtrise comptable des dépenses de santé

- Former jusqu’à 15.000 nouveaux médecins par an, 1.250 sages-femmes, 25.000 infirmiers et aides-soignants

- Création d'une année de professionnalisation comme médecin-assistant dans les déserts médicaux à la fin du parcours des internes



Pouvoir d'achat et "écologie juste"

- Minimum jeunesse pour les jeunes de plus de 18 ans, sous condition de ressources

- Dotation en capital de 5.000 euros à chaque nouveau majeur

- Baisse temporaire de la TVA sur les carburants

- Rénovation énergétique des logements basée sur un nouveau dispositif : aucun frais à avancer au moment des travaux

- Allocation logement complémentaire pour qu'aucun ménage ne dépense plus du tiers de ses revenus pour se loger

- Construire 150.000 logements sociaux par an

- Encadrement des loyers généralisé dans les zones tendues



Retraites et services publics

- Maintien de l’âge légal de la retraite à 62 ans, rétablissement des critères de pénibilité, minimum vieillesse à 1.000 euros

- Service public d’accompagnement de la perte d’autonomie

- Service public de la petite enfance, porter l'offre de places en crèches à 600.000 en dix ans

- Nouvelle loi sur la fin de vie

- Ministère des Droits des femmes de plein exercice, doté d'un milliard d’euros

- Plan de recrutement de magistrats, de greffiers et de travailleurs sociaux



Ecologie

- Création d'un Impôt de Solidarité sur la Fortune Climat et Biodiversité

- Inscription dans la Constitution de l’obligation de lutter contre le réchauffement climatique

- Reconnaissance du crime d'écocide

- Aides publiques aux entreprises en fonction de critères sociaux et environnementaux

- Objectif de 100% d’énergies renouvelables, pas de sortie précipitée du nucléaire, pas de construction de nouveaux réacteurs

- Un million de bornes électriques supplémentaires

- Réduction de 50% des émissions de CO2 du secteur industriel d’ici à 2035 par rapport à 2015, avec un plan de relocalisation des activités économiques

- politique d’installation des jeunes agriculteurs, avec une loi de protection du foncier agricole.



Démocratie

- Instaurer une dose de proportionnelle aux législatives et organiser ce scrutin avant la présidentielle.

- Création d’un référendum d’initiative citoyenne

- Droit de vote à 16 ans, droit de vote des étrangers aux élections locales, prise en compte du vote blanc



Europe

- Mise en place d'une Europe de la défense

- Fin du pacte de stabilité et de croissance au profit d’un pacte de progrès

- Réforme du système de Dublin pour garantir des procédures efficaces et un accueil digne des migrants



le Lundi 28 Mars 2022 à 01:21 | Lu 5 fois