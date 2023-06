Hervé Varet quitte l’ILM

Tahiti le 31 mai 2023 – Le directeur de l’ILM quitte ses fonctions pour rejoindre l’équipe du ministère de l’Économie et du budget de Tevaiti Pomare. C’est le directeur financier de l’Institut, Teama Richmond, qui assurera l’intérim.



Nommé en 2018 directeur de l’institut Louis Malardé, Hervé Varet a décidé de voler vers de nouveaux horizons. En effet il devrait être nommé ce mercredi matin, directeur de cabinet du ministre de l’Économie, du budget et des finances en charge des énergies, de Tevaiti Pomare, par le conseil des ministres. Teama Richmond, l’actuel directeur financier de l’ILM, assurera l’intérim. Contacté, le ministre de la Santé, Cédric Mercadal, assure que pour l’instant « on fait dans la continuité, le temps qu’on trouve une personne. Teama Richmond connait très bien la maison il est là depuis longtemps ».



La nomination du nouveau directeur de l’institut Louis Malardé sera prise collégialement avec le ministre du Secteur primaire, en charge de la recherche, et également vice président du conseil d’administration de l’Institut, Taivini Teai. « On a décidé de prendre une décision commune sur la personne qui sera par la suite à la tête de l’ILM », explique le ministre de la Santé, « pour qu’il nous convienne à tous les deux, le médical et la recherche car c’est important ».



Selon nos sources, plusieurs personnes devraient être auditionnées pour ce poste mais le ministre se veut rassurant : « On est dans la continuité, on ne veut pas abandonner l’Institut Louis Malardé, ou parachuter une personne. Ce n’est pas l’objectif ».



En attendant le personnel de l’institut Louis Malardé attend avec intérêt la nomination du successeur de Hervé Varet et craignent qu’une autre direction soit donnée car plusieurs projets sont en cours.