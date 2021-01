Hervé Arcade nouveau conseiller technique de la fédération tahitienne de cyclisme

Après le départ de Jérémy Le Pennedu en décembre dernier, la fédération tahitienne de cyclisme (FTC) tient son nouveau conseiller technique. C'est Hervé Arcade, 43 ans et figure emblématique du cyclisme antillais, qui occupera le poste jusqu'à 2023 au moins, comme l'ont révélé nos confères de Radio Caraïbes International Hervé Arcade a notamment remporté au début des années 2000 le tour de Guyane (2003), puis le tour de Martinique (2004) avant d'être sacré champion des Caraïbes sur route en 2005.L'une de ses principales missions au fenua sera de relancer la filière de haut-niveau. "En Polynésie, ils ont des jeunes coureur de talent mais qui sont un peu livrés à eux-mêmes. La fédération aimerait avoir une structure vraiment compétitive parce qu'ils vont bientôt accueillir les jeux du Pacifique. Ils veulent aussi côtoyer d'autres territoires et d'autres adversaires et toucher le très haut niveau", a indiqué le cycliste à Radio Caraïbes International.