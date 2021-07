Heremoana Maamaatuaiahutapu rencontre la secrétaire d'État chargée de la biodiversité

Depuis juin 2010, la candidature des Marquises au classement du patrimoine mondial de l’Unesco concerne plusieurs zones réparties au sein de l'archipel de la Terre des Hommes. Le 10 avril 2018, le dossier avait déjà franchi la première étape du processus Unesco, portant sur « le potentiel de la valeur universelle exceptionnelle des îles Marquises et les critères sur lesquels elle se fonde ». La seconde étape, présentant la démonstration scientifique, a été validée devant le CNBFPM (comité national des biens français du patrimoine mondial). L'ultime étape avant déposer la candidature, consiste en la rédaction et la création du plan de gestion permettant d’assurer la conservation, la mise en valeur et la gestion du bien. En ce point, ce sont les ministères de la Transition écologique et de la Culture qui sont chargés d’accompagner la Polynésie française dans la finalisation du dossier d’inscription.Un point concernant l’inscription des Australes en tant que réserve de biosphère a ensuite était abordé. Un projet porté par les tavana. Une première étude portant sur la synthèse bibliographique relative à la flore de l’archipel et à la biodiversité terrestre a été réalisée par la direction de l’environnement. Elle sera complétée par des études cartographiques afin d’identifier les différents zonages potentiels qui constitueraient la réserve de biosphère (aires centrales, zones de tampon et zones de transition).Les discussions ont ensuite porté sur la démarche de reconnaissance internationale au programme environnemental des Nations unies (UNEP – United Nations Environment Program) qui concerne l’ensemble de la zone économique exclusive (ZEE) de la Polynésie française, soit 4,55 millions de km, classée en aire marine gérée (AMG) depuis le 3 avril 2018 et dénommée « Tainui Atea ».L'AMG est un espace protégé classé en catégorie VI du code de l’environnement polynésien, géré principalement à des fins d’utilisation durable des ressources et des écosystèmes naturels. L’office français de la biodiversité accompagne le Pays dans la consolidation du plan de gestion de l’AMG afin de préciser les enjeux et les objectifs à long terme.