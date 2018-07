Heremoana Maamaatuaiahutapu en mission aux Fidji

PAPEETE, le 25 juillet 2018 - Le ministre de la Culture et de l’environnement est actuellement en déplacement aux îles Fidji pour participer à la conférence sur les actions climatiques dans le Pacifique a rencontré l’ambassadeur de France basé à Fidji, Sujiro Seam.



Étaient également présents pour cet entretien, Didier Poidyaliwane, ministre du Développement durable de la Nouvelle Calédonie, David Vergé, président de l’Assemblée territoriale de Wallis et Futuna, Sosefo Motuku, Vice-président de l’Assemblée territoriale de Wallis et Futuna.



Les discussions ont porté notamment sur l’opportunité d’avoir une approche commune des territoires francais afin de mieux porter leurs intérêts au sein de la région Pacifique. Au cours de ces échanges, la problématique des visas obligatoire pour les ressortissants de Fidji et de Papouasie Nouvelle Guinée a également été abordée.



La demande de simplification, voire d'exemption de visas, est commune aux 3 territoires, et ce afin de faciliter les échanges avec nos voisins du Pacifique.