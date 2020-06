Hereiti Seaman ou l'amour de la vie

Quel est ton métier ?

“Je suis professeure de yoga, gérante d’une petite galerie d’art, je donne aussi des cours d’anglais, je fabrique et peint des enseignes pour les entreprises et les particuliers.”



Comment s’est passé le périple de promotion de ton livre ?

“C’était très intense mais ça s’est super bien passé ! Je suis contente que ma tournée de dédicaces ait démarré à Hiva Oa. Celle-là comme toutes les autres ont été organisées à la dernière minute suite au déconfinement et à l’ouverture des vols. J’ai participé à cinq séances de dédicaces dont trois à Tahiti, une à Bora Bora et une à Raiatea.

J’ai fait plein de belles rencontres et j’ai beaucoup aimé passer un peu de temps avec les gens qui sont venus aux séances pour échanger.”



Quels sont tes projets ?

“J’en ai beaucoup, mais à cause de la situation actuelle et depuis le confinement, j’essaye de ne plus trop planifier le futur pour plutôt surfer sur la vague de la vie.

Ce que je peux vous annoncer ce sont de beaux partenariats sportifs, bien-être et écologie dont vous entendrez parler très vite !

Pour l’instant, je me concentre sur mon association de protection de l’environnement Tutuki e ho et sur la reprise de mes cours de yoga.”



Un deuxième livre en préparation peut-être ?

“Quelle question ! Je vous laisse deviner…”



Pourquoi avoir écrit ce livre, qui en a eu l'idée et combien de temps pour le faire ?

“J’adore la cuisine, la photo et le partage. C’était l’occasion d’assembler tout cela en faisant parler de plusieurs causes qui me tiennent à cœur comme la cause animale et la protection de la faune et de la flore.

J’ai eu l’idée mais je ne pensais pas pouvoir accomplir ce rêve jusqu’à ce que la maison d’édition Au vent des îles me contacte et me le propose. Sans elle, ce projet n’aurait peut-être pas vu le jour. Ce fut une superbe aventure qui ne fait que commencer. C’était il y a deux ans environ et j’ai pris un peu plus d’un an pour créer tout le contenu.”



La promotion a été interrompue par la suspension des vols. Comment l'as-tu vécue ?

“La sortie du livre avait déjà été décalée. La date était ensuite bloquée au mois d’avril et j’étais à deux doigts de partir mais j’ai hésité et décidé de reporter même si les vols étaient encore ouverts. J’ai eu du mal à accepter que je ne pouvais pas gérer la situation, et le confinement m’a appris à relativiser et à lâcher prise.

Grace à ça et au soutien de ma famille, de mes amis, et des encouragements sur les réseaux sociaux, j’ai réussi à en tirer le meilleur et faire une super promotion à distance puis sur place d’île en île. Je garde surtout en mémoire toutes les rencontres avec les gens et ces moments de partage.”



Ce livre semble connaître le succès, comment l'expliques-tu?

“Je suis moi même étonnée et je ne sais pas trop comment l’expliquer je l’avoue. Peut-être que les gens ont eu le même sentiment que moi pendant le confinement avec la recherche d’un mode de vie en accord avec leurs valeurs et leur personnalité.”