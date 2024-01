Hereani Temarono, de Honiara à Sheffield

Tahiti, le 15 janvier 2024 - Médaillée d’or en boxe dans la catégorie -81 kg aux derniers Jeux du Pacifique à Honiara aux îles Salomon, Hereani Temarono a obtenu une invitation pour participer à la première étape de la Coupe du monde de boxe organisée par la fédération internationale World Boxing, du 17 au 20 janvier à Sheffield, en Angleterre. La jeune (20 ans) Tahitienne, qui a embarqué pour Paris vendredi soir, boxera en -75 kg.



La Fédération de boxe de Polynésie française (FBPF), présidée par Ismaël Tahiata, est désormais affiliée à la World Boxing, une nouvelle instance internationale créée en avril 2023. Celle-ci a vu le jour sous l’impulsion de plusieurs fédérations nationales pour que la boxe reste au cœur du mouvement olympique, l’International Boxing Association (IBA) qui chapeaute la boxe internationale amateur étant en effet en conflit avec le Comité international olympique (CIO) depuis 2019. L’IBA (anciennement AIBA) a été privée de l’organisation des épreuves de boxe des JO-2020 de Tokyo, une décision reconduite pour les JO-2024 de Paris.



Mais malgré le bannissement de l’IBA, la boxe sera bien au programme des JO de Paris du 27 juillet au 10 août prochains et les sociétaires de la World Boxing, dont la reconnaissance auprès du CIO est acquise, peuvent prétendre y participer et cela vaut aussi pour les boxeurs tahitiens, même si cela semble peu probable à l’heure actuelle.



Hereani Temarono garde toutefois les JO de Paris dans un coin de sa tête, d’autant qu’elle a été invitée à participer à la première des quatre étapes de la Coupe du monde de boxe 2024 organisée par la World Boxing. La jeune athlète de Moorea, qui doit cette invitation à la médaille d’or qu’elle a obtenue aux Jeux du Pacifique à Honiara aux îles Salomon en novembre dernier dans la catégorie des -81 kg, participera donc au rendez-vous de la World Boxing du 17 au 20 janvier à Sheffield dans le nord de l’Angleterre. Elle boxera dans sa catégorie naturelle, soit en -75 kg. Rappelons que des boxeurs de la FBPF ont déjà été en lice dans une compétition de la World Boxing à l’occasion d’un tournoi qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande début novembre, Herehau Tuieinui (60 kg), Germain Tamarono (75 kg) et Matairea Teriipaia (86 kg) y obtenant chacun une médaille d’argent.



Hereani Temarono ambitieuse



Hereani Temarono s’est envolée pour l’Angleterre en compagnie de sa mère Hitirere, présidente du club Temarono Boxing Club basé à Arue et au sein duquel Hereani est bien évidemment licenciée. La jeune fille a une vie bien remplie entre sa vie de famille (elle est maman d’une petite fille), ses études (elle est en terminale au lycée agricole de Moorea) et sa carrière de boxeuse qui commence à tendre vers le haut niveau après sa participation aux Jeux du Pacifique et celle qui l’attend à Sheffield, sans compter qu’elle possède déjà plusieurs titres de championne de Polynésie et qu’elle a été vice-championne de France de sa catégorie en 2021.



Malgré une vie déjà bien remplie, Hereani Temarono ne doute pas que sa carrière de boxeuse va prendre du volume. “Je suis très fière de participer à la Coupe du monde et de représenter ma famille, mon club de Arue et le Fenua”, confie-t-elle. “Je ne connais pas encore le programme des combats en Angleterre car ça dépendra du nombre de participants dans ma catégorie, mais j’y vais avec beaucoup d’ambition comme c’est le cas de toutes les compétitions auxquelles je participe et même si le niveau devrait être relevé à la Coupe du monde, je suis confiante. J’ai l’espoir de participer un jour aux Jeux olympiques et si ce n’est pas à Paris, j’espère bien que ce sera à Los Angeles en 2028. Mais pour cela, je me dois d’avoir un solide palmarès et j’espère bien l’enrichir à Sheffield.”



La Tahitienne devrait a priori livrer deux combats en Angleterre, sous le regard de son coach qui n’est autre que sa mère Hitirere. Cette dernière, qui est aussi l’unique arbitre féminine de boxe à Tahiti, profitera de son séjour en Angleterre et de ses contacts avec la World Boxing pour se renseigner sur la possibilité que des arbitres tahitiens puissent accéder au statut international. Mais la priorité reste bien que Hereani Temarono booste sa carrière internationale à Sheffield, ce dont ne doute pas Ismaël Tahitia, le président de la FBPF : “Hereani a le potentiel pour obtenir une médaille dans toutes les compétitions où elle est en lice, y compris à très haut niveau.”



Si sa participation aux Jeux olympiques de Paris semble peu probable, Hereani Temarono peut en revanche nourrir des ambitions pour représenter la boxe tahitienne aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. En attendant, la jeune femme aura un avant-goût de l’atmosphère olympique en juin prochain puisqu’elle sera l’une des porteuses de la flamme olympique lors du passage de celle-ci en Polynésie française.