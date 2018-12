Hépatite C: maintien du brevet d'un médicament, les ONG font appel

Paris, France | AFP | mercredi 05/12/2018 - Six ONG ont annoncé mercredi avoir fait appel du maintien du brevet du laboratoire américain Gilead pour le sofosbuvir, un traitement efficace mais très coûteux contre l'hépatite C, décidé en septembre par l'Office européen des brevets (OEB).



"L'OEB aurait dû invalider ce brevet, dès lors que celui-ci ne satisfait pas les critères scientifiques et juridiques de brevetabilité" notamment "en raison d'un manque d'inventivité par rapport à l'état de la science", estiment dans un communiqué Médecins du monde, Médecins sans frontières, AIDES, Access to Medicines Ireland, Praksis (Grèce) et Salud por Derecho (Espagne).

L'office basé à Munich avait maintenu le 13 septembre le brevet de Gilead, fermant ainsi la porte à la production et à la vente de génériques moins coûteux en Europe. Les six associations avaient annoncé dans la foulée leur intention de faire appel.

Lors de son arrivée sur le marché en France, en 2013, le traitement coûtait plus de 40.000 euros par patients, ce qui avait déclenché une vive polémique. L'arrivée progressive de concurrents, comme Zepatier de MSD et Maviret d'Abbvie, a tiré les prix à la baisse et le Sovaldi, nom commercial du sofosbuvir, est désormais vendu environ 8.300 euros la boîte de 28 comprimés, soit près de 25.000 euros pour une cure de 12 semaines.

"Les prix excessifs pratiqués par Gilead sur le sofosbuvir sont une barrière très concrète à l'accès à ce médicament pour des millions de personnes, en Europe et dans le monde", déplore Gaëlle Krikorian, de Médecins sans frontières (MSF), citée dans le communiqué.