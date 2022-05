Henere Tetoofa s'offre sa première ceinture au Challenge Maco Nena

Tahiti, le 29 mai 2022 - Seul Tahitien en finale de la 8e édition du Challenge Maco Nena, Henere Tetoofa a dominé, samedi à Arue, le Néo-zélandais, Afa Mau'u, et est reparti avec la ceinture de champion dans la catégorie des poids lourds (- 91 kg). Dans l'autre finale 100% Kiwis, Uila Mau'u a lui dominé son compatriote Roma Crichton chez les super lourds (+ 91 kg).



Après deux années blanches, le populaire Challenge Maco Nena, organisé par la Polynesian boxing association (PBA), de Tauhiti Nena, s'est offert un retour sur le ring avec deux soirées de boxe, organisées à Paea et à Arue. Des boxeurs des Îles Sous-le-Vent et des Marquises avaient notamment fait le déplacement pour l'occasion. Mais le véritable enjeu de ce Challenge était de confronter dans la catégorie des poids lourds (-91 kg) et des super-lourds (+ 91 kg) des pugilistes tahitiens à des adversaires néo-zélandais.



La première soirée, qui s'est tenue jeudi, a servi notamment à déterminer les affiches des finales de samedi. Et seul le sociétaire du Vaitavatava Boxing Club, Henere Tetoofa, en poids lourd, a réussi à se qualifier en venant à bout aux points de son adversaire Timothy Doyle. Dans les autres confrontations, les Kiwis ont été intraitables en remportant à chaque fois leur combat avant la limite. Puai Taaora a dû rendre les armes dès le deuxième round face à Afa Mau'u. Quant à Temuera Tunutu et Guy Teanomarama ils n'ont pas vu la fin de la première reprise, respectivement face à Uila Mau'u et Roma Crichton.

Tetoofa contre-attaque dans les cordes En finale, samedi à Arue, Henere Tetoofa était donc opposé à Afa Mau'u pour la ceinture de champion dans la catégorie des poids lourds. Et le protégé de Sergio Bordes a eu du mal à rentrer dans son combat face au Maori. La première reprise a notamment été compliquée pour le Tahitien qui a subi les coups, parfois en-dessous de la ceinture, de son adversaire. Dans le deuxième round, Tetoofa a ensuite montré un autre visage. S'il a été souvent envoyé dans les cordes, l'intéressé contrait parfaitement les attaques du Néo-zélandais et réussissait aussi à placer des beaux crochets.



Et dans la troisième et dernière reprise, le Tahitien est parti à l'assaut. Toujours repoussé dans les cordes, Henere Tetoofa continuait néanmoins à envoyer de beaux enchainements qui ont fait mal au Kiwis. Au gong le boxeur du Vaitavatava BC levait les bras, conscient qu'il avait réalisé une belle performance. Finalement après la délibération des juges, Henere Tetoofa était désigné vainqueur du combat. Une première victoire pour lui au Challenge Maco Nena.



Dans l'autre finale 100% Maori, en super-lourds, Uila Mau'u a dominé son compatriote Roma Crichton.



