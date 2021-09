Hello Scoot', pour rouler autrement

Tahiti, le 8 septembre 2021 – Cinq solutions polynésiennes figurent parmi les seize projets sélectionnés pour la finale du concours Tech4Islands 2021. C'est le cas du concept Hello Scoot', qui propose depuis mars dernier des scooters électriques en libre-service dans la zone urbaine de Papeete.



Hello Scoot’, Moana, Niramu Solutions, Pacific Beach Comber et The Brando. Voici les cinq porteurs de projets polynésiens retenus parmi les seize finalistes du Tech4Islands Awards 2021, dont l'identité été dévoilée le 3 septembre dernier. Organisé par la French Tech Polynésie, le concours international a pour objectif de faire émerger des solutions innovantes “par et pour” les îles. C'est le cas de la société Hello Scoot’, lancée le 1er mars 2021 par Arthur Ceccaldi, et qui met en libre-service des scooters électriques dans les rues de Papeete.



Arthur Ceccaldi a 33 ans et a grandi en métropole. Débarqué au fenua il y a deux ans après avoir rencontré une tahitienne, c'est lors d'un séjour touristique à Moorea qu'une idée a germé dans son esprit. “On a loué un scooter thermique un peu “viello”, on a signé sur un papier carbone notre contrat, le gars avait fait une photocopie de notre permis de conduire… C'était à l'ancienne et je me suis demandé comment je pourrais me servir de cette expérience pour imaginer quelque chose qui soit plus simple d'accès en tant que client”. Arthur a alors développé son idée à Tahiti avec les équipes de l'incubateur Prism de la CCISM, qui accompagne chaque année plusieurs porteurs de projets qui souhaitent lancer leur entreprise au fenua. “Au fur et à mesure de la structuration du projet avec l'équipe de Prism et les différents partenaires qu'on a rencontré, on s'est orienté vers une solution qui était les scooters électriques partagés dans la zone urbaine de Tahiti. Des scooters qu'on recharge par énergie solaire et qui sont disponibles pour les petits déplacements.”



50 scooters avant la fin de l'année



Lancée il y a six mois, Hello Scoot' en est encore à sa première phase de développement. Une expansion va se matérialiser avec le déploiement d'ici à la fin de l'année de 40 scooters supplémentaires venant rejoindre la dizaine actuellement en service dans la zone urbaine de Papeete et ses communes limitrophes. “L’objectif, c'est qu'on puisse trouver nos usagers, rencontrer notre public et faire évoluer le service”.



Pour profiter du service proposé par Hello Scoot' aujourd'hui, il suffit de télécharger l'application du même nom avant de s'inscrire gratuitement en renseignant une adresse mail, un numéro de téléphone, une photo du permis de conduire et une carte de crédit. “Ensuite, le client se géolocalise, se rapproche d'un scooter qu'il aperçoit sur la carte, le déverrouille via son téléphone, récupère les casque dans le top case puis peut réaliser son trajet”. Les scooters d'Hello Scoot’ peuvent être récupérés et déposés aussi bien à des places de parking deux roues que dans l'un des parkings partenaires de la société. “Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de parkings identifiés dans tout le centre-ville, de début Faa'a jusqu'à Pirae mais aussi dans des zones plus éloignées comme l'UPF ou l'hôtel Le Tahiti à Arue”.