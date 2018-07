Heiva i Tahiti : deux concours pour les orchestres

on juge le nombre de musiciens, les musiques choisies qui ont été composées par nos ainés, et on demande de mettre tout cela en place sur un temps défini, donc 2 minutes. Ils ont cinq pehe imposés et ils essayent de nous montrer l'harmonie des cinq instruments. Les instruments qui sont autorisés sont les trois tō'ere (arata'i, tāmau et le tāhape). Après, en pahu, il y a le tari parau et le fa'atete. Les pehe qui ont été choisis cette année, sont le puarata, le tari'ari'a, le tiare tāporo, le ueue et le takoto. La différence entre ces cinq styles, c'est le rythme. Par exemple, le takoto, c'est un rythme à trois temps…

Il y a tout d'abord, le "arata'i", c'est celui qui mène et qui va taper la musique comme elle a été composée. C'est vraiment la base du tō'ere, c'est le pehe (chant) sans fantaisie. Le second tō'ere, c'est le "tā'iri tāmau", c'est à peu près comme le arata'i, avec sa propre façon de taper. Enfin, on retrouve le "tāhape". Ce sont les contretemps. Il y a les contretemps avant, les contretemps après, donc, c'est le tāhape mua et le tāhape muri, c'est ce qui va amener des petites fantaisies à la musique.

Ensuite, il y a le concours création qui dure trois minutes. Là, ils doivent nous fournir un thème qui sera illustré en percussions, et ce sont souvent des messages. Pour ce concours, on peut mettre le nombre d'instruments que l'on veut, mais il faut que ça reste dans notre patrimoine