Heiva i Tahiti : Tamari'i To'ahotu Nui apporte sa vision de Mitirapa, appelé autrefois Mititapa

PAPEETE, le 5 juillet 2018 - "Il faut remettre les mots à leur place", le message de la troupe de danse de To'ahotu est clair. Selon leurs recherches, Mititapa était un lieu où on produisait du tapa, et où deux baleines se sont échouées. Deux baleines qui, aujourd'hui, sont représentées par deux marae qui sont situés dans cette commune associée de Taiarapu-Ouest.



" On se demande comment est-ce que le nom a changé ? Chacun a sa propre version de tel ou tel endroit, on ne sait même pas si notre version est la bonne ", s'interroge Pascal Tevaearai, chef du groupe Tamari'i To'ahotu Nui.



Chaque année, les groupes portent des légendes sur la scène de To'atā. Chacun à sa manière reproduit, au travers de la danse ou du chant, son thème qui lui a été raconté par des " metua ". Si les histoires sont toutes aussi belles les unes que les autres, elles sont cependant variées d'une commune à une autre. Parfois, certaines relatent des faits différents sur un même site, ce qui peut irriter certaines personnes.



Et c'est ce que regrette le chef du groupe Tamari'i To'ahotu Nui, Pascal Tevaearai, surnommé " Paco ". Avec son groupe de danse, Paco a décidé de mettre en évidence un site bien connu dans leur commune, il s'agit de Mitirapa. Selon Paco, " cet endroit n'avait pas de nom à l'époque, les gens y allaient pour préparer le tapa sur un caillou où les deux baleines se sont échouées ." D'où le nom de Mititapa.



À l'époque cette fabrique de tapa qui se trouvait dans la mer intérieure de Tavaitai, était gardée par Tearata'ata.



Au travers de leur récit, le groupe de danse met en exergue Poeriro les deux marae de leur commune, où l'on retrouve les deux baleineaux, symboles phares de ces lieux, gérés par Ahume Tapairu, la perle du roi de Tai'arapu.



Un jour, deux jumeaux de Moorea, Fetuna-i-ni'a et Tapuhute avaient jeté leurs dévolus sur Ahume, sans savoir que celle-ci était la protégée du roi de la Presqu'île. Ils décidèrent alors de défier le gardien Tearata'ata, mais en vain. Dans leurs quêtes, l'un des deux mourut.



Pour représenter leur thème sur la scène de To'atā, Tamari'i To'ahotu Nui a préparé quatre tableaux. Du gris à l'orange, diverses couleurs viendront alimenter ces représentations.



Près de 150 éléments sont attendus sur scène, vendredi soir. Après avoir remporté le 1er prix en Hura Ava Tau en 2015, Tamari'i To'ahotu Nui revient en force cette année pour tenter de décrocher le prix tant convoité dans la catégorie Hura Tau. " Nous sommes prêts à relever le défi ", souligne le chef de groupe.