Heiva i Tahiti : Heikura Nui rend hommage à son chef Iriti Hoto

l'enfant, le jeune, l'adulte et aujourd'hui

La partie "enfant", c'est l'entrée avec les salutations et l'enfant, où il y a un éloge solennel de son fils qui lui dit : ne t'inquiètes pas, tu connaitras des choses comme la souffrance, mais l'amour aussi. Mais fais confiance à ton Père. Ensuite, il lui dit : je te laisse partir - parce qu'il est décédé - et tu peux embrasser la vie à pleine dent"

Le jeune", c'est là où il y aura le pā'ō'ā et le hivināu. C'est la drague, la joie, la fête… Après la partie "adulte", c'est là, où il exprime son tāiva. Donc, les choses vont être sombres, douloureuses, violentes… Il y aura le 'ōte'a et un 'aparima qui s'intitule "tei hea rā 'oe ?" (Où étais-tu ?). Ensuite, tu as le Mā'ohi Nui, c'est le Seigneur qui parle à ce moment-là. Je t'ai donné la terre et avec ton tāiva, tu ne sentais même pas les gouttes de pluie sur toi, tu ne voyais même pas les merveilles que j'ai créé pour toi. Qu'as-tu fait ? La nature a été polluée. J'ai donc nettoyé tout cela pour toi. C'est un message pour lui dire : tu as perdu un enfant, mais moi, j'ai perdu plus que cela. Et à la fin, on a la partie du pardon, où il reconnait la force et la puissance du Père Éternel, ensuite, ce sera la joie, la fête…

Tous les chants le font pleurer et même les danses. On peut dire que c'est un bouleversement de Heikura Nui, cette année. Même le 'aparima n'a rien à voir avec nos anciens spectacles. C'est un peu faire ressortir la colère qu'il a et que nous avons tous.