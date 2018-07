Heiva i Tahiti : Fare ihi no Huahine danse la légende de Hotu Hiva

La troupe Fare Ihi no Huahine s'est aussi donné un défi à relever : " Nous présentons trois grands tableaux. Là où nous ferons la différence, c'est que, cette année, nous n'aurons pas de 'ōrero dans notre spectacle. Les coupures entre les tableaux se feront grâce aux petites prestations obligatoires comme l'orchestre patrimoine, l'orchestre création, meilleur danseur, meilleure danseuse... ".



La compositrice du thème ajoute : " C'est un peu prétentieux, mais on aimerait faire un filage du début jusqu'à la fin, sans coupure. Le spectacle va durer 50 minutes. Ça va être beaucoup de danse, beaucoup de prestations, moins de 'ōrero. Les acteurs n'auront pas droit à la parole. Les danseurs et danseuses apporteront le support visuel et, voir, peut-être, ce côté affectif du spectacle. Ils vont venir supporter le spectacle et faire comprendre au spectateur ce qu'il se passe. Le ra'atira ne parlera pas. Il y aura juste le 'ōrero d'entrée. C'est du jamais vu. Nous avons une boule au ventre, mais c'est un challenge. "



Trois grands tableaux, quatre costumes et un minimum de coupures pendant le spectacle : le challenge est de taille.



Pour ce qui est du décor, le tambour et les pierres de Huahine auront des rôles importants. " Tous les enfants de Wilson sont dans le spectacle. Toute sa famille gravite autour de l'organisation. C'est incroyable cet élan de solidarité. Si on arrive à gagner, ce serait le meilleur hommage que nous pourrions rendre à Wilson ", conclut Armandine en regardant les artistes répéter.