Heiva i Tahiti 2024, le Fa'atura à l'honneur

Tahiti, le 14 mai 2024 – À environ un mois du très attendu Heiva i Tahiti, l'organisation a tenu ce mardi, sur le paepae a Hiro, sa conférence de presse annuelle. L'occasion de lever le voile sur certains points du programme mais aussi et surtout l'occasion pour le jury et les différents acteurs de l'événement de donner le ton pour cette 143e saison des festivités : le Fa'atura.



Il constitue sans aucun doute le sommet incontesté du calendrier culturel polynésien. Le Heiva i Tahiti se distingue chaque année de par la ferveur populaire qu'il suscite et cette année n'y fera pas exception. En effet, avec près de 20 groupes inscrits, mobilisant ainsi plus de 2500 artistes et nécessitant quatre à 12 mois de préparation pour les prestations de chant, et sept à 18 mois pour les prestations de danse, le Heiva i Tahiti s'impose comme l'événement culturel par excellence.



Mais, plus qu'un concours de chant et de danse, le Heiva est une fête qui célèbre chaque année la pratique des arts polynésiens. Une fête qui, d'ailleurs, sera lancée le samedi 22 juin par le Heiva Tū'aro Mā'ohi, ou les épreuves de sports dits traditionnels. Avec au programme : grimper de cocotier, lever de pierre, lancer de javelots, décorticage de coco, préparation du coprah, courses de porteurs de fruits, lutte mā'ohi et pirogue à voile. S'en suivront le Umu tī, ou la marche sur le feu, le jeudi 27 juin à 18 heures au Mahana Park de Punaauia, ainsi que le Heiva rīma'i qui mettra cette année le Tiare Tahiti à l'honneur au Parc Expo de Māma'o.



Le samedi 29 juin marquera à son tour le début du Heiva Va'a Mata'eina'a, où les amateurs et pratiquants chevronnés de pirogue pourront se mesurer autour de courses dédiées, que ce soit en V1, V3, V6, V12 ou V16. La place To'ata accueillera, quant à elle, les très attendues épreuves de danse et de chant à compter du 4 juillet, tandis que le Mara'e 'Arahurahu s'éveillera au rythme des prestations du groupe O Tahiti E du 13 au 28 juillet, les samedis et dimanches. Et les plaisirs du Heiva se prolongeront jusqu'au samedi 3 août à l'occasion du Nu'uroa Fest', où les groupes n'ayant pas fait l'objet de récompenses au concours du Heiva i Tahiti sont appelés à se produire de nouveau, mais cette fois, dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles.



Le respect du sens et non du folklore



Une fête populaire, certes, mais une fête qui a du sens surtout. En effet, si le programme est relativement dense, chaque responsable entend bien inspirer une certaine rigueur quant à la manière d'aborder ces différentes épreuves. “Les dates choisies pour le Umu tī ne se font pas au hasard”, rappelle Raymond Graffe, responsable de la cérémonie de marche sur le feu. “On ne le sait peut-être plus aujourd'hui, mais certains soirs, c'est le mal qui rôde. Il faut consulter les oracles, un savoir d'antan, afin d'organiser au mieux ce type d'événements. C'est important. De plus, la marche sur le feu s'organise toujours en période de disette afin de marquer le matari'i i raro. Si aujourd'hui nous avons l'habitude d'une certaine abondance, jusque dans les années 1960, nous étions très conscients, ici, de cette période de disette et de ce que cela voulait dire. Il faut se souvenir et respecter nos manières d'antan.”



Une quête de sens que rejoint Marguerite Laï, cheffe du groupe O Tahiti E: “Je remercie la vice-présidente et ministre de la Culture, Mme Éliane Tevahitua, d'envisager de déplacer le Heiva en novembre. Cela n'a rien de politique. Pour nous, les artistes, le Heiva organisé en Juillet n'est pas pratique. Il n'y a pas de fleurs, ou très peu et elles ne font pas parties de notre flore locale d'origine. Alors qu'en novembre, il y a le Matari'i i nia et la période d'abondance qui nous permet de vivre en accord avec nos traditions.” Et la cheffe de troupe va plus loin. En représentation sur le Mara'e 'Arahurahu de Paea à partir du 13 juillet prochain, Marguerite Laï prévient : “Les spectacles présentés sur To'ata n'ont pas tous vocation à être joués sur ce Mara'e. Il faut des représentations qui ont du sens avec ce lieu. Ce n'est pas un lieu où l'on peut organiser des soirées dîner/spectacle. Ce Mara'e ne doit pas devenir un site touristique. Arrêtons de marcher ainsi sur un pont de notre histoire locale.”



Du côté du jury du Heiva i Tahiti aussi on prône l'authenticité. Matani Kainuku, président du jury, insiste d'ailleurs : “Il y a une différence entre quelqu'un qui gesticule un mouvement et qui ne le comprend pas avec quelqu'un qui accompagne du regard ce geste, qui le trace dans l'espace, etc. Il y a toutes les émotions de la personne qui paraissent dans la gestuelle et le mouvement. C'est donc un conseil que nous donnons régulièrement aux artistes : Appropriez-vous les textes pour mieux chanter et danser ! Sinon, forcément, il n'y aura pas le résultat escompté. Nous serons vigilants sur ce genre de choses.” Les artistes sont prévenus.

Programme du Heiva Tū'aro Mā'ohi 2024 :



Samedi 22 juin – Pointe Vénus : 9h à 15h Heiva Va'a Tā’ie Tautoru et Motu"

Jeudi 11 juillet – Jardin de Paofai : 15h Courses de porteurs de fruits

17h Spectacle traditionnel

Samedi 13 juillet – Parc Vaira'i : 11h à 15h30 Atelier Jeux traditionnels

9h à 11h30 Lancer de javelots "Te Vahine/ Ui api", coprah équipe "vahine"

12h à 13h Ma'a Tahiti /Spectacle traditionnel

13h à 16h Lancer de javelots, Coprah (équipe Tane), lever de pierre (vahine, léger, moyen, master), lutte traditionnelle "Tane 80 kg"

Dimanche 14 juillet – Parc Vaira'i : 11h à 15h Atelier Jeux traditionnels

10h à 12h Lancer de javelots “Ia patia ai – 9m5”, décorticage de cocos, coprah individuel "Master Tane + 35"

12h à 13h Ma'a Tahiti et spectacle traditionnel

13h à 16h Lancer de javelots "Ia ora patia ai – 7m8", lever de pierre (lourd, super lourd, extra lourd), coprah individuel "Tane – 35", grimper au cocotier "Tauma haari", lutte traditionnelle Vahine/Tane -80kg Renseignements : 87 77 09 05



Programme du Umu tī – Marche sur le feu :



Jeudi 27 juin 2024 – Mahana Park, Punaauia – 18h

Tarifs : 4 000 francs et 5 000 francs

Renseignements : Nini au 87 78 54 75



Programme du 35e Heiva Rima'ī : La Tiare Tahiti à l'honneur



Du 27 juin au 14 juillet – Parc expo de Māma'o, Papeete

Ouvert au public tous les jours de 9 heures à 17h30.

Entrée libre.

Renseignements : 40 54 54 00



Programme du Heiva Va'a 2024



Du samedi 29 juin au dimanche 14 juillet

Départs des courses à Mataiea (site Tehoro) et au parc Aorai Tinihau.

Renseignements au 40 45 05 44.



Samedi 29 juin – Site Tehoro, Mataiea : Courses V6 et V3, distances : 2500 m et 3700 m



Dimanche 30 juin – Site Tehoro, Mataiea : Courses V1 et V6/V12, distances : 2500 m et 3700 m



Samedi 6 juillet – Départ Aorai Tinihau : “Fa’ati Moorea” (93 km) et “Va'ahine et Taure'a” (18 km)



Dimanche 14 juillet – Super Tauati Édouard Maamaatuaiahutapu : Courses V12 et V16

Programme au Mara'e 'Ārahurahu :



O Tahiti E invité au marae 'Ārahurahu

Les samedis 13, 20 et 27 juillet à 15h45

Les dimanches 14, 21 et 28 juillet à 15h45

Billets disponibles au Conservatoire Artistique de Polynésie française

Tarifs : 2000 francs et 1000 francs pour les enfants de moins de 12 ans.

Renseignements : 40 50 14 14



Programme du 5e Nu'uroa Fest' :



Samedi 3 août – Jardins du Musée de Tahiti et des îles

Entrée libre et gratuite

Renseignements : 40 544 544



Programme du Heiva i Tahiti à To'ata :



Jeudi 4 juillet : 18 heures : cérémonie d'ouverture et rāhiri

18h30 : Présentation de la soirée

19h05: Ahi roa – Tārava Raromata'i

19h55 : Tamari'i Tuha'a pae nō Mahina – Tārava Tuha'a Pae

20h45 : Tere 'ori – Hura tau

Vendredi 5 juillet : 18h30 : présentation de la soirée

18h45 : Tā'ai – Hura ava tau

20 heures : Nuna'a Rurutu – Tārava Tuha'a Pae

20h50 : Tamari'i Mahina Raromata'i - Tārava Raromata'i

21h40 : Heikura Nui – Hura tau

Samedi 6 juillet : 18h30 : présentation de la soirée

18h45 : 'O nounouhia nō Papara – Hura ava tau

20 heures : Te noha nō rotui – Tārava Tahiti

20h50 : Ia ora te hura – Hura tau

Jeudi 11 juillet : 18h30 : Présentation de la soirée

18h45 : Tamari'i Tipaerui – Tārava Raromata'i

19h35 : Te pape ora nō Papofai – Tārava Tahiti

20h25 : Tamari'i Mataiea – Hura Tau

Vendredi 12 juillet : 18h30 : Présentation de la soirée

18h45 : Heitoa – Hura ava tau

20 heures : Tamariki Rapa – Tārava Tuha'a Pae

20h50 : Hitireva – Hura Tau

Samedi 13 juillet : 18h30 : Présentation de la soirée

18h45 : O na teva e va'u – Hura ava tau

20 heures : Tamari'i Mataiea – Tārava Tahiti

20h50 : Te Manu ai'a – Tārava Raromata'i

21h40 : Tahina nō uturoa – Hura tau

Mercredi 17 juillet : 18h30 : remise des prix du Heiva i Tahiti 2024

Soirées des podiums : Vendredi 19 juillet à 18h30 : 1 re soirée des Podiums

soirée des Podiums Samedi 20 juillet à 18h30 : 2e soirée des Podiums

Ouverture de la billetterie pour les soirées de concours : Sur place et en ligne sur www.heiva.org à partir du mercredi 15 mai à 9 heures.

Ouverture de la billetterie pour les soirées de podiums : Sur place et en ligne sur www.heiva.org à partir du mardi 28 mai à 9 heures.

Renseignements : 40 544 544





le Mardi 14 Mai 2024 à 19:14 | Lu 450 fois