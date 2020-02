Heiva i Tahiti 2020 : Les professionnels en petit comité

Tahiti, le 3 janvier 2020 – Trente-trois groupes se sont inscrits pour la 138e édition du Heiva qui aura lieu du 2 au 18 juillet prochain. Cette année, seuls quatre groupes se sont inscrits dans la catégorie professionnels.

Le Heiva i Tahiti prépare sa 138e édition. Les inscriptions se sont achevées vendredi dernier et 33 groupes se sont portés volontaires pour soumettre leur spectacle aux membres du jury. Pour le concours de danse traditionnelle, 11 groupes seront en catégorie Hura ava tau et 4 en Hura tau. Pour les concours de chant, 8 groupes s'affronteront en Tārava Tahiti, 5 en Tārava Taromata'i et 5 en Tārava Tuha'a pae. Moins de groupes se sont inscrits en Hura tau cette année, mais la compétition pour le Prix Madeleine Moua s'annonce rude.

En Hura ava tau, le public retrouvera O Tamari’i Afareaitu, Garutoa Anaa, Tamanui Ha’apapa’ura No Tahiti, Ohi’u Maeva, Tamarii Mata Faa’iho, Teahinui, Pupu Ori Tamari’i Vaira’o, Tamari’i Tautira I Te Hiti Raa O Te Ra, Te Manuia, Hana et Kurahei. En Hura tau, les quatre groupes mythiques Tahiti Ora, Hei Tahiti, Heikura Nui et Temaeva se disputeront le grand prix.

En Tārava Tahiti, Te Noha No Rotui, O Tamari’i Afareaitu, Tamari’i Outuaiai, Tamari’i Teahupo’o, Tamari’i Mataiea, Te Pape Ora no Papofai, Reo Papara et Tamari’i Tautira I Te Hiti Raa O Te Ra monteront sur scène. En Tārava Raromata'i, on retrouvera les groupes Tamari’i Ra’ahiti, Tamari’i Mata Faa’iho, Tamari’i Mahina Raromata’i, Tamari’i Maharepa et Te Manuia. Enfin, en Tārava Tuha'a pae, Tamanui Ha’apapa’ura No Tahiti, Tamari’i Tuhaa Pae No Mahina, Tamanui Apatoa No Papara, Eirima et Tamarii Rapa No Tahiti.

Dans son communiqué, la Maison de la culture précise : "En fonction de l'organisation des soirées de concours, le Heiva i Tahiti 2020 se déroulera du 2 au 18 juillet dans l'aire de spectacle de To'atā"