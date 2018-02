Heiva i Tahiti 2018 : pas moins de 52 groupes inscrits !

PAPEETE, le 1er février 2018. La Maison de la Culture a présenté la liste des groupes inscrits au Heiva i Tahiti 2018. Cette nouvelle édition regroupera 12 Hura ava tau et 11 Hura tau pour le concours de danse traditionnelle ; 18 concurrents en Tarava Tahiti, 5 en Tarava Raromatai et 6 en Tarava Tuhaa Pae, soit un total de 52 groupes en concours.







Catégorie danse : 23 groupes





Hura ava tau : Tahiti Hura, Te ao uri no te ara hiti, Tamarii Mahina, Hei Rurutu, Teahinui, Pupu ori tamarii Vairao, Parata, Tama no Aimeho nui, Natihau, Tamarii Outu’ai’ai, Te ui hou no Tautira, Fare ihi no Huahine.







Hura tau : Nonahere, Ori i Tahiti, Hei Tahiti, Pupu Tuhaa pae, Nunaa e Hau, Tamarii Toahotu nui, Tahiti ia ruru-tu noa, Temaeva, Heikura Nui, Te Tiare no Beachcomber, Ahutoru nui.







Catégorie chants : 29 groupes





Tarava Tahiti : Te noha no Rotui, Pupu himene Tamarii Vairao, Te ao uri no te ara hiti, Reo Papara, Parata, Te pare o Tahiti aea, Tamarii Papeari, Tamarii Teahupoo, Tama no Aimeho nui, Te Pape ora no Papofai, Tamarii Pereaitu, Tamarii vai umete, Paroita no Tautira, Tamarii Mataiea, Natihau, Tamarii Outu’ai’ai, Te ui hou no Tautira, Nunaa e hau.







Tarava Raromatai : Vaihoataua, ‘O Faa’a, Tamarii Mahina, Natiara, Tamarii Manotahi.







Tarava Tuha’a pae : Tamarii tuha’a pae no Mahina, Tamari Rapa no Tahiti, Pupu Tuhaa pae, Te mau tama a Hiro, Tamanui Apatoa no Papara, Hei Rurutu.







En raison de ce nombre inédit de participants, la Maison de la Culture travaille à la réorganisation de son calendrier et communiquera dès que possible les dates de cette édition.



Quant aux écoles de danse, de percussions et de ‘ukulele, elles seront 40 à venir présenter le fruit de leur travail. Le public aura le plaisir de les retrouver au Grand Théâtre de la Maison de la Culture du 30 mai au 9 juin 2018, sous réserve de la programmation.



Ces chiffres sont sous réserve de modifications, certains groupes se désistant parfois entre l’inscription et le Heiva.