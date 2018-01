Heiva i Tahiti 2018: les sélections vont commencer

Les groupes amateurs sont celles qui ont la tâche la plus dure dans la préparation du Heiva. En effet, les groupes professionnels ont généralement déjà leurs emplacements, la plupart de leurs danseurs et l'orchestre depuis plusieurs années. Leur réputation leur permet également d'accéder plus facilement aux bons interlocuteurs et aux décideurs. Elle attire aussi les bons danseurs.



Terema Toera est le chef de la formation Tahiti Hura qui se présentera pour la première fois au Heiva i Tahiti. Il espère trouver des bonnes danseuses, mais surtout des gens motivés. "Les bons danseurs ont déjà leurs troupes professionnelles en vue. D'ailleurs, ceux qui ont dansé une fois dans un groupe pro, redescendent rarement avec des troupes amateurs. On cherche des bons danseurs, fiables et rigoureux, mais surtout des gens qui n'ont pas peur de s'investir, de prendre sur leur temps personnel pour les actions. Nous avons lancé les recrutements dès le début du mois de janvier pour attirer les meilleurs éléments. La base est faite, le thème aussi. Nous voulons apporter de la joie sur le pa'e pa'e. Je ne cache pas que ce sera dur, mais c'est ça le Heiva."



Pour lui, le plus difficile a été de trouver un emplacement pour les entraînements. "Nous avons eu la chance d'avoir le soutien du port de pêche. Nous allons répéter à Langlois, mais nous avons envoyé des courriers pour un espace plus grand au port autonome. Nous attendons leur réponse. " Ce groupe, qui est monté sur le podium au Hura tapairu de 2016 dans la catégorie Tapairu, veut montrer ce dont il est capable. " Je me suis fixé un quota de 80 danseurs. Avec l'orchestre, cela fera une centaine d'artistes ". Pour répéter avec Tahiti Hura, il faudra se rendre à Langlois le lundi 29 janvier.



Le nom de toutes les troupes qui participent au Heiva ne sera connu que courant février. Sans oublier que certaines renoncent malgré leur inscription faute de danseurs et danseuses ou bien faute d'espace de répétition. Il est généralement possible de rejoindre une formation en mars ou avril, mais "il faut avoir le niveau et surtout la volonté de rattraper les chorégraphies déjà apprises lors des répétitions précédentes."



Alors si vous avez décidé de faire le Heiva cette année, il ne vous reste plus qu'à savoir quel thème vous êtes prêt à interpréter, mais surtout dans quelle ambiance vous avez envie de passer toutes vous soirées des six prochains

mois.



Fa’aitoito et bonnes répétitions.