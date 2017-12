Heiva i Tahiti 2018 : fermeture des inscriptions le 31 janvier 2018

31 mai au samedi 2 juin et du 7 au 09 juin 2018 (sous réserve de la programmation)

Plus que quelques semaines avant la fermeture des inscriptions au Heiva des écoles et au Heiva i Tahiti 2018.Les écoles de danse, associations, groupes de chants et danses sont invités à s'inscrire avant le 31 janvier 2018, à midi.Les fiches d'inscription sont disponibles à la cellule projets culturels de la Maison de la Culture. Une inscription en ligne est également disponible, sur le site www.heiva.org Le 24ème Heiva des écoles se tiendra "", et les concours de chants et danses du Heiva i Tahiti 2018 se feront du 5 au 21 juillet.