Heiva des écoles : la billetterie est ouverte !

TAHITI, le 18 juin 2020 - La crise sanitaire a eu raison du Heiva i Tahiti, mais elle n’aura pas le Heiva des écoles qui est finalement programmé au mois de juillet. Un protocole particulier a été mis en place pour que cet événement se déroule en toute sécurité.



" On pensait que le Heiva des écoles allait suivre la trajectoire du Heiva i Tahiti. Finalement, nous pouvons l’organiser ", se réjouit Hinatea Ariiotima-Ahnne, directrice de la Maison de la culture. Il aura lieu au mois de juillet qui, depuis presque 140 ans est synonyme " d’ode à la culture ".



Lorsque la question d’annuler le Heiva des écoles s’est posée, la Maison de la culture a sondé les écoles et sur les quarante inscrites, 25 ont répondu présentes.



Marc Tumahai, de la Marurai ‘ukulele school raconte : " Ça n’a pas été simple, on s’est retrouvé du jour au lendemain sans aucune activité. J’ai demandé aux élèves de patienter ." Quand il a été question du Heiva des écoles, la Marurai ‘ukulele school a maintenu son inscription : " On ne sait pas ce que demain sera, aujourd’hui, on est là. "



En plus des soirées, un village du Tiurai se tiendra dans les jardins de la Maison de la culture. Il présentera toutes les thématiques artisanales grâce à des stands et ateliers participatifs.



Pour rassurer l’ensemble des acteurs, un protocole a été spécialement pensé avec le bureau de veille sanitaire. " Le masque sera obligatoire pour les plus de 12 ans, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition, un sens de circulation sera établi ", précise Vaiana Giraud de la Maison de la culture.



En coulisse, les loges seront désinfectées après le passage de chacune des écoles. De ce fait, le rythme des représentations sera un peu différent, " en raison de ce temps incompressible de désinfection ", justifie Vaiana Giraud. Des images des meilleurs moments du Heiva des écoles 2019 seront diffusées au public pour le faire patienter.



Par ailleurs, les artistes ont été encouragés à réduire au minimum les changements de costumes pour limiter les interactions. La durée de chaque représentation, elle, ne changera pas.



Malgré le contexte, et les nouvelles contraintes d’organisation pour l’équipe de production, les écoles et les spectateurs, " on vous promet une belle fête " , annonce Hinatea Ariiotima-Ahnne. Que juillet reste une ode à la culture et que vive l’esprit du Heiva.