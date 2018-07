Heiva Va'a - Shell Va'a et Teva aux avant-postes

Hinatea Bernadino reste imbattable



En V1 femme, Hinatea Bernadino (Teva) reste la n°1, elle termine première devant sa coéquipière Mahinatea Lorfèvre (Teva) et Vaimiti Maoni (Ihilani Va’a). En V16 open homme, c’est encore Shell Va’a qui s’impose devant Edt Va’a et Team Opt. Du côté des juniors homme V6, c’est Team Opt qui gagne devant Edt Va’a et Mou’a Tamaiti no Papara alors qu’en V1 c’est Brian Ah Min qui s’impose devant Jean Christophe Viriamu et Hitiroa Masingue.



En junior V6 filles, c’est Pueu Nui Va’a qui gagne devant Heiva a Hoe 1 et 2 alors qu’en V1 c’est Ranitea Tavaearii qui termine première devant Tere Inamaru et Mahia Berdichevski-Poroi. A noter la belle deuxième place de la pirogue Tamarii Aaro de Nouvelle Zélande, dans la catégorie V16 junior filles.



La catégorie V3 était également représentée avec la victoire de Shell Va’a devant Maona a Hine et Air Tahiti Va’a chez les hommes et la victoire de Teva devant Ihilani et Teva chez les femmes. Traditionnellement, les équipages des pirogues se constituaient par district mais les mœurs ont changé, les pirogues peuvent désormais concourir selon leur club, les rameurs préférant ramer avec leurs camarades d’entrainement.



A noter les bonnes performances des rameurs de Shell Va’a qui s’imposent en V6, V16 et V3. SB / FTVAA