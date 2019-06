Heiva Rima’i, the place to be pour les artisans

A l'image de Paari Celina qui vient depuis 2006 Heiva Rima’i vendre ses produits artisanaux. " J'habite à Hitia'a o te ra, je reste à Papeete pendant toute la durée du salon. J'ai appris l'artisanat depuis que je suis jeune. Chaque année depuis 13 ans, je viens pour présenter et vendre nos bijoux et nos produits. Ça marche pas mal. Ce salon nous permet de vivre avec ma famille", précise la dame, visiblement heureuse d'être là pour cette nouvelle édition.

Même envie de la part de Tetura Tahai qui arrive directement des Australes. "Je viens de Rimatara. Avec mes copines, on a tissé beaucoup de sacs. On travaille depuis plusieurs mois pour ce salon, car il fallait faire du stock. On a plus de produits qui vont arriver par bateau demain. On espère vendre pas mal" , reconnaît la jeune femme, assise au milieu de ces beaux sacs tressés.

Tout au long du salon de nombreux concours seront organisés pour les artisans comme la confection de tenues de danse pour enfant en fibre ou en pandanus... A noter également plusieurs journées culturelles ponctuées de démonstrations, d’ateliers gratuits d’apprentissage, dans tous les domaines de l’artisanat traditionnel ou de la culture, des dégustations culinaires, des massages, ainsi que des préparations de raau Tahiti.