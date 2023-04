Heiura-Les Verts et Hau Ma'ohi appellent à voter Tavini

Tahiti, le 17 avril 2023 – Hau Ma'ohi et Heiura-Les Verts, arrivés deux derniers du premier tour des élections territoriales dimanche soir, appellent tous les deux à voter pour le Tavini lors du second tour du 30 avril prochain.



Au lendemain du premier tour des élections territoriales, l'heure est au premier bilan pour l'ensemble des listes. Et aux consignes de vote pour celles qui n'ont pas franchi le cap du second tour et qui ne peuvent pas non plus prétendre à fusionner avec l'une des trois listes encore en lice pour le second tour du 30 avril. C'est le cas de Hau Ma'ohi menée par Tauhiti Nena et Heiura-Les Verts de Jacky Bryant, qui sont arrivées dernières de ce premier tour et ont recueilli respectivement 1,98% et 1,86% des suffrages exprimés. Les deux hommes ont chacun réuni leur base, hier soir, le premier à la mairie de Papeete, le second à Arue, pour décider de la suite à donner dans cet entre-deux-tours. Et c'est sans surprise que Hau Mao'hi comme Heiura-Les Verts ont chacun appelé à soutenir le Tavini pour le second tour des élections, dimanche 30 avril.



“Il s'agit de faire en sorte que l'alternance puisse se réaliser dans la représentation à l'assemblée avec le Tavini, qui est aujourd'hui porteur de cet espoir”, explique Jacky Bryant. Pour lui, il s'agissait d'agir “en cohérence” avec ce que Heiura-Les Verts avait fait lors du second tour des législatives, à savoir appeler à voter pour les candidats bleu ciel. “Après dix ans de pouvoir continu, on a besoin de souffler, de respirer, d'avoir des idées nouvelles. Et il aurait été très compliqué d'expliquer que nous aurions changé d'avis entre les élections législatives et les élections territoriales.”

Pour Tauhiti Nena aussi, il s'agissait “de soutenir la voie du changement”, selon lui voulue par la population et proposée par le Tavini. Et son premier argument est simple : “Il faut sortir le Tapura”, dit-il. “En ce qui concerne Nuihau, c'est une personne que j'apprécie, mais autour de lui, il y a beaucoup de personnes qui sont issues du Tapura aussi. Donc ce n'est pas tout à fait le changement”, poursuit-il. Rappelons surtout que l'idéologie souverainiste de Hau Ma'ohi se rapproche plus de celle indépendantiste du Tavini que de celle du A Here ia Porinetia, autonomiste.

Potentiellement 4 800 voix de plus pour le Tavini Si les listes de Tauhiti Nena et de Jacky Bryant soutiennent toutes les deux le Tavini, tous deux indiquent n'avoir prévu aucune rencontre avec les bleu ciel. Jacky Bryant dément par ailleurs toute rencontre programmée avec le Tapura. “Nous avons été sollicités mais il n'y a aucune rencontre qui a été décidée par le bureau exécutif.” Lors des élections territoriales de 2018, Tauhiti Nena et Jacky Bryant étaient partis ensemble sous la liste E Reo Manahune. En menant cette année chacun leur propre liste, les deux hommes comptabilisent respectivement 2 458 (1,98%) et 2 308 (1,86%) voix. Avec ses 43 401 voix au premier tour, le Tavini pourrait donc théoriquement compter sur presque 4 800 voix supplémentaires. Mais comme le rappelle Tauhiti Nena, “en politique, 1+1 ne fait pas 2”.



Quant à son bilan sur les résultats dans son fief de Papeete, où Tauhiti Nena a perdu 140 voix par rapport à 2018, la tête de liste Hau Mo'ahi explique : “En mettant en place ce mouvement il y a trois ou quatre mois, il a fallu que je tourne dans les communes et dans les îles, et je n'ai pas trop eu le temps de tourner sur Papeete. J'y ai tourné que la dernière semaine.” L'argument était déjà similaire il y a cinq ans, alors que son score avait été très en deçà de ses bons résultats aux municipales de 2014. Aujourd'hui, la tête de liste du mouvement Hau Ma'ohi veut se concentrer sur les prochaines échéances électorales. “Maintenant, il va falloir que le Tavini fasse mieux, parce que dans cinq ans, on se reverra. Hau Ma'ohi sera là dans cinq ans.” Et Tauhiti Nena l'annonce, la décision a été prise de fonder le parti politique Hau Ma'ohi en vue des prochaines municipales. “On va travailler dès maintenant pour se structurer.”



Mais les prochaines municipales sont encore loin. En attendant, c'est bien le second tour des territoriales qui anime la scène politique locale. La liste Ia Ora te Nuna'a donnera, quant à elle, une conférence de presse ce mercredi matin pour donner sa position pour le second tour.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Lundi 17 Avril 2023 à 22:30 | Lu 631 fois