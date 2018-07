Heirurutu s'est inspiré de Mōi'o Pārapu

Hura Ava Tau

C'est Voltina Dauphin qui a choisi notre thème. Elle a fait des recherches et elle s'est approchée de certaines personnes du village de Avera

Il y a une partie aérienne au début de notre danse, puisque là on parle d'un vent. Et à cause d'un autre Dieu dans le ciel qui est venu se moquer de Mōi'o, il va grossir et il voudra montrer qu'il est un vent puissant et destructeur. Et là, il dévastera le village de Avera

Comment colorer un vent ? Ça a été le grand challenge. De quelle couleur allons-nous colorer Mōi'o Pārapu. On est parti de la couleur de Tāne, puisqu'il y a une relation entre Tāne et Tanetee (qui l'ancien nom des villageois de Avera), qui est le vert, la couleur de la végétation. Tāne, c'est le Dieu de la nature. On verra des couleurs comme du blanc, du farauti

Ce n'est pas évident par rapport à l'expression du vent. Mais, on sait que le vent est léger et ample. Donc, on se posera sur ces figures par rapport à nos gestes. Pour les pas, on n'a pas inventé, on a pris ce qu'il y a déjà, et on a complété avec nos gestes. Nous allons proposer des chorégraphies originales, mais plus basées sur le vent

Mon inspiration a été chaque mot du thème. On parle aussi de l'environnement, où on fait un état des lieux.

Le vent c'est aussi un souffle nouveau pour Heirurutu, après le Heiva 2016. Donc, on souhaiterait cette année, apporter encore quelque chose de fort et de beau. Et montrer surtout la qualité de travail de ces jeunes chorégraphes, musiciens, 'ōrero… pour le chant également. C'est l'histoire d'une transmission et c'est grâce à tout le monde que cela vit, mais aussi aux metua qui nous entourent. Le Heiva, c'est un concours, mais c'est aussi l'occasion de faire vivre ce que nos tupuna nous ont laissés. Ce que notre fenua nous inspire, le fait de se rassembler, de travailler en communauté et de partager des moments forts…

C'est une belle aventure que nous vivons. Et ce qui est bien dans cette aventure, c'est de voir comment on dépasse les difficultés ensemble, et comment c'est possible de faire quelque chose de bien avec toutes les différences que nous portons en nous.

jeunes originaires des Australes et nous vivons tous à Tahiti. Il y a aussi des jeunes qui aiment Heirurutu qui sont avec nous