Heirurutu chantera la légende de Mōi'o Pārapu

PAPEETE, le 9 juillet 2018 - Inscrit en catégorie "Tārava Tuha'a Pae", la troupe proposera des chants qui retraceront l'histoire d'un vent messager, appelé Mōi'o Pārapu. Un vent qui annonce des événements bons ou mauvais aux villageois de Avera, à Rurutu.



La troupe a ouvert le bal de ce Heiva i Tahiti 2018, en présentant son spectacle de danse, le 4 juillet dernier. Demain soir, Heirurutu vous fera découvrir les différentes sonorités de ses chants, dans la catégorie Tārava Tuha'a Pae.



Cette année, la troupe a choisi de développer l'histoire de Mōi'o Pārapu, un vent messager pour les villageois de Avera, à Rurutu. " C'est Voltina Dauphin qui s'est inspirée du thème pour composer le tārava et le rū'au. Ils racontent la naissance de Mōi'o Pārapu et comment il est arrivé à détruire le village de Avera. Il a ensuite été sanctionné par sa mère Atea. Par la suite, il est devenu le messager du village ", explique Titaina Tunutu, chef du groupe.



" Le tārava au niveau du rythme va introduire ce qu'est Mōi'o Pārapu, il va présenter aussi le village qui s'appelait Tu'ura avant de s'appeler Avera. Et puis quel est ce vent qui vient prévenir d'une défaite ou de la victoire de Tamarii Manureva dans les années 80 à Vai'ete. C'est un vent qui vient annoncer de grandes choses, des événements heureux et il met aussi en garde. Côté tenue vestimentaire, on représentera un vent léger, avec une couleur verte et le blanc pour les nuages dans le ciel ", ajoute-t-elle.



Cette année, Heirurutu a bien l'intention de marquer ce Heiva i Tahiti, et l'expérience acquise en 2016 pourra les guider.