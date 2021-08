Heimiti Fierro reine de la Reef Vahine Cup

"Frustrée de ma finale en juniors"



Les Fierro et Vaast se sont ensuite de nouveau retrouvées en finale Open, la catégorie reine de la compétition, avec la Guadeloupéenne Nahia Milhau comme arbitre de luxe. Cette dernière avait notamment remportée en juillet la Coupe de France espoir et offrait donc une belle opposition à nos Tahitiennes.



Mais comme lors de la finale junior, Aelan Vaast a tout de suite marqué son territoire en obtenant une note de 6.17 sur sa première vague. La petite sœur de Kauli a assuré après avec une note de 6.5 pour un total de 12.67 et prenait la tête de la finale. C'était avant le réveil de Heimiti Fierro. Dans les dix dernières minutes de la série, la surfeuse de Huahine s'est engagée sur deux droites où elle enfin pu lâcher son surf. Une première note de 6.90 tombe puis une deuxième de 7.17 pour un total de 14.07 et la voilà aux commandes de la finale. Un avantage qu'elle n'a plus lâché jusqu'au buzzer final. "J'étais un peu frustrée d'avoir finie troisième de la finale juniors juste avant. Je me suis dit qu'il fallait retenir les leçons de cette série et ne pas reproduire les mêmes erreurs pour la finale Open", a indiqué Heimiti à la sortie de l'eau. "Je me suis un peu plus lâchée aussi en finale Open par rapport à la finale juniors où j'étais un peu sur la retenue. Il fallait juste montrer ce que je fais pendant mes sessions de free surf et ça a marché pour moi."



Aelan Vaast rate donc le doublé juniors/open et s'est contentée de la deuxième place avec une note de 12.67. Nahia Milhau a décroché la troisième place en Open avec son 10.43 et Kohai Fierro a terminé quatrième avec un score de 9.54.



Si les "grandes" ont assuré le spectacle, on retiendra aussi les performances de Kiara Goold, 11 ans, victorieuse dans les catégories minimes et cadettes. La glisse féminine polynésienne se porte très bien.