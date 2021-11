Heimataiki, 'aito incontesté de Nuku Hiva

Nuku Hiva, le 7 novembre 2021 - L'ultime étape du championnat V6 2021 de Nuku Hiva s'est déroulée samedi, à Taiohae. C'est l'équipage de Heimataiki 1 qui a remporté l'étape ainsi que le championnat marquisien.



La dernière étape du championnat V6 de Nuku Hiva a réuni, samedi, sur la plan d'eau de Taiohae une trentaine de rameurs des clubs de Heimataiki et Nuku A Hoe. Ces derniers se sont affrontés sur 21 km de course dans la baie de Taiohae avant de revenir franchir la ligne d'arrivée devant le centre nautique de Paahatea.



Comme c'est souvent le cas en cette période de l'année aux Marquises, la mer était calme avec une légère houle de sud offrant peu de surf et ce malgré quelques rafales de vent, ce qui implique que les rameurs ont du faire preuve d'une endurance constante pendant plus d'une heure et demie de course. Au final, c'est sans surprise l'équipe de l'AS Heimataiki senior qui est arrivée en tête de la course en 1h33 mn et 48 secondes. Constituée de Jean Maurirere, Patrice Ah Scha, Tautu Peue, Torea Maitihe, Ralph Tetohu et Kipiri Tehuitua, l'équipe est aussi première au classement général du championnat.



La seconde place du championnat 2021 revient à l'équipe sénior de Nuku A Hoe qui en l'espace d'1h34mn et 23 secondes a donné du fil à retordre à l'équipe gagnante. En troisième position ce sont les véterans de Heimataiki qui ont franchi la ligne d'arrivée en 1h37 mn et 33 secondes.



Dans trois semaines ce sera au tour des pirogues V1 de se retrouver sur le plan d'eau pour la finale du championnat marquisien de cette catégorie à l'occasion de la course Taikahano.

Le va'a en plein essor à Nuku Hiva Ces dernières années, les clubs de pirogues de Nuku Hiva ont vu le nombre de leurs adhérents augmenter. Il faut dire que le district de va'a de Nuku Hiva, notamment en la personne de son président Philippe Lablée, met tout en oeuvre pour promouvoir l'activité : “Les championnats de V1 et V6 nous permettent de développer la pratique du va'a en fixant des objectifs datés tout au long de l'année aux rameurs, des cadets jusqu'aux véterans, explique Philippe Lablée. C'est une motivation. D'autre part, nous organisons des entraînements quotidiens en V3 et V6, ouverts à tous, pour permettre aux novices de découvrir ce sport aux cotés de rameurs confirmés. Enfin, nous avons monté une école de va'a pour initier les scolaires à la pirogue à l'occasion de leurs cours d'EPS. Cette initiation qui s'adresse principalement aux élèves du collège est actuellement en stand-by pour des raisons de panne de moteur de notre bateau de surveillance, mais j'ai bon espoir que cela soit rapidement solutionné, afin que nous puissions reprendre ce partenariat l'an prochain.”

