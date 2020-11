Heimata Neuffer, champion de boxe, décède dans un accident de la route

Tahiti, le 14 novembre 2020 - Heimata Neuffer, 24 ans, champion de Polynésie et du Pacifique de boxe, est décédé vendredi à Raiatea dans un accident de la route.



Le monde de la boxe polynésienne pleure l'un de ses plus grands champions. Heimata Neuffer, 24 ans, est décédé vendredi à Raiatea dans un accident de la route, ont révélé nos confères de TNTV. Le boxeur originaire de l'île sacrée s'est constitué un beau palmarès tout au long de sa jeune carrière. Multiple champion de Polynésie dans la catégorie des poids lourds, il avait aussi décroché l'or lors des Jeux du Pacifique de 2015 en Papouasie Nouvelle-Guinée. En 2017 au Vanuatu lors des Mini-Jeux, Neuffer s'est également octroyé l'or. Et l'année dernière aux Jeux du Pacifique aux Samoa, le champion, victime de décisions arbitrales très contestables, a du se contenter d'une médaille de bronze.



"Au-delà de son palmarès de plusieurs fois champion de boxe de Tahiti et du Pacifique, Heimata était un agent de sécurité publique, au sein de la brigade de la police municipale de notre commune de Taputapuatea, un ami, apprécié de tous. Les mots manquent et l'émotion est grande", indique un communiqué de le commune de Taputapuatea.