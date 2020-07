Heimana Haretahi : “Il faut sauver les orangers”

Spathodea campanulata

Tecoma stans

Mikania micrantha

Passiflora maliformis

Psidium cattleianum

Miconia calvescens

Melinis minutiflora

Nous procédons à l'heure actuelle à des opérations de contrôle des populations de rats sur le plateau, qui dévastent les semences, et nous débutons la gestion des plantes envahissantes au sein de la surface clôturée ; cela concerne dans un premier temps les lianes recouvrant la canopée et tuant à terme les arbres Passiflora maliformis et Mikania micrantha, puis dans un second temps, de manière plus localisée, les petits arbres envahissants Miconia calvescens et Tecoma stans

Le plateau appelé communément plateau des orangers est le Tamanu ou Tetamanu. Il s’étend sur environ 400 hectares et compte une dizaine de plateaux.Le botaniste Ravahere Taputuarai travaille avec une équipe au plateau de Maraeti’a . Ce plateau est riche en arbres endémiques. Ses études portent sur les espèces envahissantes qui sont parmi les plus agressives selon lui : le tulipier du Gabon ou pisse pisse (), le piti (), le mikania (), la pomme calebasse (), le goyavier de Chine dans les zones plus humides () et le miconia à proximité des cours d'eau (), le melinis dans les zones ouvertes ()....”