Heiata Aka et Teva Fauura exposent en duo

PAPEETE, le 21 octobre 2019 - Salle Muriavai une nouvelle exposition démarre ce mardi sur le thème de la dualité, de l’équilibre et de la connexion. Heiata Aka présente des impressions sur aluminium brossé et Teva Fauura des bijoux. Le duo, qui a attendu le tout dernier moment pour présenter ses œuvres espère surprendre son public.



Il y a un an, Heiata Aka montrait des tableaux, des impressions sur aluminium brossé et des gravures. Elle portait à l’époque sa société d’artisanat baptisée Kea concept et production et signait ses œuvres d’art de son nom d’artiste, A.K.



Devenue professeure au Centre des métiers d’art (CMA), elle a passé le relai. Sa société d’artisanat a été reprise par Teva Fauura, devenant au passage Art Kea. " Les premières pièces de Kea concept et production avaient reçu un accueil très positif et il était dommage de tout arrêter ", expliquent Heiata Aka et Teva Fauura.



Si le nom a changé, la démarche créative reste la même. " C’est-à-dire que les bijoux sont tous uniques, on insiste sur ce caractère. Par ailleurs, il y a toujours la même exigence et la même finesse dans le travail. "



La qualité plutôt que la quantité



Tout cela implique d’y consacrer du temps. " On ne vise pas la quantité, mais la qualité, chaque symbole choisi et gravé est très fort symboliquement. On donne le temps aux belles choses de se révéler ."



Teva Fauura, autodidacte, curieux, a bien cerné l’impulsion de Heiata Aka en reprenant sa société. Il avance, doucement, dans la continuité. " Par exemple, je garde la matière phare qu’est la nacre ." Il n’exclue pas toutefois une possible évolution pour les prochaines expositions. " Car il y en aura ", assure-t-il.



Le duo a œuvré dans l’ombre pour ce rendez-vous 2019. Les pièces sont toujours cachées et le resteront jusqu’à l’ouverture officielle de l’exposition. " Personne pas même nos proches n’ont pu voir quoi que ce soit. Nous entretenons le mystère ", disent les artistes qui espèrent surprendre leur public. Ils espèrent également le toucher, susciter des réactions, faire réagir et vibrer les visiteurs.



Les tableaux, quant à eux, sont une quinzaine. Ce sont tous des impressions sur aluminium brossé où se mêlent abstrait et gravure fine. " J’ai répondu à une demande forte des visiteurs de l’an passé ", précise Heiata Aka.



La créativité, un surpassement de soi



Véritable passionnée, Heiata Aka indique : " la créativité est un surpassement de soi à tous les niveaux, c’est un challenge entre le physique, les émotions, le mental et le temps ".



Elle est fière de porter les valeurs de sa formation. " J’ai suivi un cursus au Centre des métiers d’art ", précise-t-elle. " C’est Teva qui m’en a parlé alors que je suivais une filière lettre et art à l’université qui ne répondait pas à mes attentes. " Elle avait mis de côté le CMA pensant que le centre ne formait que des sculpteurs et graveurs. "J’ai essayé et me suis retrouvée embarquée jusqu’à obtenir un diplôme en 2016." Elle est sortie major de promo.



Heiata Aka s’applique depuis à faire rayonner un artisanat d’art "nouvelle génération", inspiré et original.



Quel que soit le médium utilisé, elle aime réveiller des formes oubliées ou inattendues, redonner une place à un motif, faire jaillir une émotion, sortir le patrimoine des vitrines et des livres et l’interroger.