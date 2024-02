Heiarii à l'opéra Bastille

Paris, le 25 février 2024 - Un ‘ukulele et une voix de chanteur lyrique : Heiarii Boosie a fait vibrer l'opéra Bastille, dans la soirée du samedi 24 février. C'est tout un amphithéâtre qui résonnait des Voix des Outre-mer, le grand concours de chant annuel organisé par l'association présidée par le chanteur lyrique bien connu, Fabrice Di Falco.



Océanie, océan Indien, Atlantique et Caraïbes, toutes les collectivités étaient représentées : onze candidats venaient des quatre coins du monde pour interpréter des pièces de chant du répertoire classique. Et, parmi eux, le Tahitien Heiarii Boosie, interprète de Don Giovanni, une pièce tirée de l'opéra de Mozart.



Avant d'entonner son chant, Heiarii a même joué quelques notes de son ‘ukulele. “Ce que j'ai ressenti sur scène c'est une grande fierté d'être présent, témoigne-t-il. J'ai aussi ressenti une grande gratitude envers Fabrice Di Falco et Julien Leleu, les créateurs de ce concours. Surtout, j'étais fier de représenter le Fenua !”



C'est finalement la jeune Winona Berry, originaire de Saint-Barthélémy qui a été distinguée par le jury du concours Voix des Outre-mer. La jeune femme se destine à une carrière dans le chant lyrique et voit son prix comme un tremplin pour sa future carrière.



Heiarii, lui, espère avoir encore bientôt la chance de se produire dans des endroits extraordinaires : il est proche de la troupe de Fabrice Di Falco. Sa performance ainsi que l'intégralité de la finale parisienne du concours Voix des Outre-mer seront accessibles gratuitement via internet sur la plateforme La Première Musique, dès la fin de cette semaine.