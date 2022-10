Heiarii Manutahi sacré champion de Polynésie de cyclisme

Tahiti, le 2 octobre 2022 - La Fédération tahitienne de cyclisme a organisé dimanche son Championnat de Polynésie de course en ligne sur la commune de Teva i Uta. Heiarii Manutahi a décroché le titre en 3e catégorie devant Teva Poulain et William Chung. Le cadet Herehau Laurent s’est imposé en Pass-cyclisme.



L’un des temps fort de la saison cycliste a animé les routes hier du côté de Taravao. Le parcours du Championnat de Polynésie de course en ligne a en effet conduit les coureurs de Mataiea à Teahupoo puis passage par Tautira et Hitia’a avant le retour vers Mataiea pour une distance copieuse de 120 km en 3e catégorie. La distance était réduite à 84 km pour le peloton Pass-cyclisme/Cadet qui effectuait le même parcours à l’exception du tronçon Taravao-Tautira aller et retour.



34 coureurs ont pris le départ de la course élite 3e catégorie. Parmi eux, tous les ténors de la discipline à l'exception d'Eddy Le Roux, champion en titre, ne pouvant défendre son bien acquis en 2020, ayant quitté le territoire depuis quelques mois. L’édition 2021 de l’épreuve n’avait pu avoir lieu pour cause de la crise sanitaire.



Le peloton est resté dense jusqu’à mi-course, moment où s'est profilé une échappée de douze coureurs avec quasiment tous les favoris. Une absence de marque toutefois en la personne de Kahiri Endeler qui a crevé au plus mauvais moment et s'est trouvé relégué dans le groupe des poursuivants. Les hommes de tête ont maintenu un bon rythme qui les a mis à l’abri d’un retour de l’arrière, y compris de Kahiri Endeler, parti en contre-attaque du côté de Hitia’a. En vain. Le champion de Polynésie 2022 du contre-la-montre individuel n'est pas parvenu à refaire son retard et donc à réaliser un doublé.

Un prochain week-end chargé Les hommes de tête sont restés presque tous groupés jusqu’à l’arrivée, le titre s'est donc joué au sprint. Et c’est Heiarii Manutahi qui s'est montré le plus véloce dans l’emballage final pour devancer Teva Poulain et William Chung et s’imposer en 2 h 57’ 07’’. Le coureur d’Arue qui s’est inscrit parmi les ténors du peloton ces dernières saisons, a été récompensé dimanche par son premier titre de champion de Polynésie de course en ligne. Bastien Guegano a terminé 5e au scratch et 1er master, Elodie Touffet, la seule féminine en lice en 3e catégorie, a pris la 14e place.



La course Pass-cyclisme/Cadet avait connu son épilogue une quarantaine de minutes auparavant devant la pharmacie de Mataiea. Deux cadets figuraient au sein du peloton de 29 coureurs et c’est l’un d’eux qui a décroché le titre de la catégorie, offrant un doublé au club de Arue dimanche. Herehau Laurent a franchi la ligne d’arrivée en vainqueur devant David Pito et Moetai Richmond après 2 h 16’ 49’’ de course. Sixième au scratch, Kylie Crawford a terminé 1re féminine.



Ces dames seront à l’honneur vendredi et samedi prochain à l’occasion du Tour des Amazones, une épreuve réservée aux féminines et dont le programme comporte trois étapes sur deux jours. Le lendemain, place au Grand OPT où Heiarii Manutahi étrennera son maillot de champion de Polynésie.

Résultats 3e catégorie (120 km)

1. Heiarii Manutahi Arue 2 h 57’ 07’’

2. Teva Poulain Fei Pi mt

3. William Chung VCT à 1’’

4. Opeta Vernaudon Pirae à 1’’

5. Bastien Guegano Reka à 3’’

6. Emmanuel Hutin Fei Pi à 4’’

7. Terii Teihotaata TOR à 4’’

8. Arai Turaiarii TOR à 9’’

9. Mehdi Gabrillargues Pirae à 11’’

10. Manarii Laurent Arue à 16’’

…

14. Elodie Touffet Fei Pi à 5’ 29’’ 1re femme

29 classés, 5 abandons



PCO/Cadet (84 km)

1. Herehau Laurent Arue 2 h 16’ 49’’ 1er cadet

2. David Pito Fei Pi à 1’’

3. Moetai Richmond Mar Tri à 2’’

4. Olivier Goulard VCT à 4’’

5. Tenoha De Schoenburg Mar tri à 9’’

6. Kylie Crawford Mar Tri à 12’’ 1re femme

…

24 classés, 5 abandons

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 2 Octobre 2022 à 19:23 | Lu 321 fois