Hawaikinui 2 attendu début 2025 aux Raromatai

Tahiti, le 16 mars 2022 – La Société de navigation polynésienne annonce la mise en construction de son nouveau roulier pour la desserte des îles Sous-le-Vent. Le Hawaikinui 2 devrait être mis en service début 2025.



L’armateur de l'Hawaikinui, la Société de navigation polynésienne (SNP), a conclu le 4 mars dernier un accord avec le chantier hollandais Royal Bodewes pour la construction d’un nouveau roulier pour la desserte des îles Sous-le-Vent. Moyennant un investissement de 2,9 milliards de Fcfp, le navire Hawaikinui 2 devrait être mis en construction courant 2023 pour une livraison prévue fin 2024 et une mise en service début 2025 à Papeete. Date à laquelle il prendra alors le relais de l'Hawaikinui pour le transport de fret entre Tahiti, Huahine, Raiatea, Taha'a et Bora Bora, à raison de deux rotations par semaine.



D’une longueur de 87 mètres, classé bureau Veritas, l'Hawaikinui 2 aura une capacité d’emport de 1 600 tonnes de fret à 12 nœuds. Une capacité de charge doublée par rapport à celle de l’actuel roulier de la SNP. Le navire sera autonome pour les opérations commerciales grâce à une grue marchandises embarquée de forte capacité.



"Je suis très heureux d’annoncer cette commande après de longues négociations", se réjouit mercredi Tutehau Martin, le président de la SNP. "C’est une très bonne nouvelle pour nos clients, mais aussi nos équipes à terre et nos équipages qui embarqueront sur un navire moderne et adapté aux îles Sous-le-Vent."



La compagnie maritime SNP, basée à Papeete, exploite deux navires de commerce : l'Hawaikinui et le Nukuhau sur les Tuamotu-Gambier. Conçu en 1980, l'Hawaikinui fêtera ses 45 ans de navigation en 2025.