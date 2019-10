Hawaiki Nui Va’a 2019 s’annonce grandiose

Plus de 140 pirogues, toutes catégories confondues, sont engagées dans la 28e édition de la Hawaiki Nui Va’a. Cette course de tous les superlatifs est prévue les 30, 31 octobre et 1er novembre entre Huahine, Raiatea, Taha’a et Bora Bora, sur 128,7 kilomètres.



a 28e édition de la grande course annuelle de pirogue V6 Hawaiki Nui Va’a a été présentée hier au siège de la Fédération tahitienne de va’a. Cette course sans changements réputée pour être l'une des plus difficiles au monde se déroulera en trois étapes : une première étape de 44,5 km entre Huahine et Raiatea (mercredi 30 octobre), une deuxième étape de 26 km entre Raiatea et Taha’a (jeudi 31 octobre) et une troisième étape de 58,2 km entre Taha’a et Bora Bora (vendredi 1er novembre).



La course des femmes et des juniors se déroulera à Raiatea jeudi 31 octobre entre Taputapuatea et Uturoa, sur un parcours de 26 km.



Pas moins de 83 pirogues sont engagées sur les trois étapes de la course principale : 60 dans la catégorie Senior et 23 en Vétéran Homme. 34 pirogues sont engagées dans la course dédiée aux femmes, 14 chez les juniors et 11 pour les athlètes handisport.



Parmi eux, dix équipages visiteurs participent également à cette course : un équipage martiniquais, un équipage calédonien et un équipage en provenance de Hawaii sont inscrits en sénior alors qu’un équipage vétéran vient de métropole. En Senior Dames, deux équipages hawaiiens, un équipage calédonien et un équipage métropolitain sont inscrits. Deux équipages hawaiiens sont également inscrits dans la catégorie Vétérans Dame.