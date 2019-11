Hawaiian pro : Bourez en quart de finale

TAHITI, le 21 novembre 2019 - Michel Bourez s'est qualifié ce jeudi pour les quarts de finale du Hawaiian Pro, première des trois compétitions de la Triple Crown.



Le Hawaiian Pro, première des trois compétitions de la Triple Crown Hawaiienne, se déroule actuellement sur le North Shore de Oahu. Après les sorties de Tereva David et Mihimana Braye au round 1, O’neil Massin au round 3, c’était au tour de Michel Bourez de défendre les couleurs du surf tahitien à Hawai’i.



Entré directement au round 3 grâce à son classement dans le Championnat du monde, le « Spartan » a commencé fort ce jeudi, dans de grosses conditions, en obtenant un 8.17 sur sa première vague. Sa deuxième vague lui rapportera 5.40, suffisant pour terminer à la deuxième place derrière le Portugais Frederico Morais et se qualifier pour le round suivant.



Un peu plus tard dans la journée, au round 4, Bourez s’offre une nouvelle deuxième place derrière Barron Mamiya, le jeune chargeur hawaiien, grâce à un total de 15.67 contre 17.20. Bourez est donc qualifié pour les quarts de finale de la compétition. Il sera opposé à Luel Felipe, Alejo Muniz et Matthew Mc Gillivray. Pour rappel, Bourez fait partie du club très fermé des cinq surfeurs ayant remporté les trois étapes de la Triple Crown.