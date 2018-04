"Hawaii" sur grand écran le 18 avril dans le cadre d'Histoires d’Océanie

L’histoire se déroule au XIXe siècle, le jeune prince de Hawaii Keoki Kanakoa souhaite que le peuple hawaiien soit converti au christianisme et fait appel à l'école Yale Divinity. Il nourrit le désir de devenir lui-même un missionnaire chrétien, ce qui le mènerait à renoncer au trône et l’empêcherait d’épouser Noelani, sa promise qui est aussi sa sœur, selon la tradition. En effet, les membres d’une même famille dirigeante devaient se marier entre eux afin de perpétuer la pureté du sang royal.

Parmi les missionnaires le jeune pasteur Abner et sa femme Jerusha, fervents porte-paroles de l’église, découvrent avec consternation à leur arrivée à Hawaii de jeunes filles nues nageant à leur rencontre, des monuments dédiés aux dieux traditionnels et cette consanguinité dans les unions. De nombreuses embûches se mettront sur le chemin d’Abner et ses confrères, obstinés dans leur tâche de convertir les indigènes au christianisme. Les Hawaiiens, quant à eux, sont déchirés entre leurs traditions et les paroles de ces étrangers venus les convaincre qu’un seul Dieu existe.

C’est à ce dilemme que Keoki sera confronté et le choix qu’il fera aura un impact sur son peuple tout entier…





