Hawaï se prépare à l'arrivée du puissant ouragan Lane

Honolulu, Etats-Unis | AFP | mercredi 22/08/2018 - Les habitants de l'archipel américain de Hawaï multipliaient mercredi les préparatifs avant l'arrivée du puissant ouragan Lane, qui s'est un peu essoufflé ces dernières heures.



"Les îles hawaïennes restent vulnérables tandis que l'ouragan Lane, de catégorie 4, passe au sud de la Grande île" de Hawaï, a indiqué le Centre national des ouragans du Pacifique (CHPC), basé à Honolulu, dans son bulletin de 18H00 GMT.

Le président Donald Trump a invité les habitants à se préparer à l'arrivée de cette puissante tempête, qui s'était hissée jusqu'à la catégorie maximale de 5 sur l'échelle Saffir-Simpson, avec des vents soufflant à 260 km/h. Mercredi matin, ils ont été relevés à 250 km/h.

"Tout le monde sur la trajectoire du #HurricaneLane, s'il vous plaît, préparez-vous, suivez les conseils des responsables de l'Etat et locaux", a tweeté M. Trump. "Soyez en sécurité".

"Une déclaration de catastrophe est déjà en place. Des écoles et des entreprises ont été fermées", a expliqué Mazie Hirono, sénatrice de l'Etat de Hawaï, sur la chaîne CNN, appelant la population à la prudence.

Car même s'il s'est un peu essoufflé, l'ouragan reste susceptible de déverser des pluies torrentielles sur l'archipel (jusqu'à 50 cm) et de provoquer inondations et glissements de terrain.

A 18H00 GMT, il se trouvait à moins de 500 kilomètres au sud des côtes de Kailua-Kona (ouest de l'île principale) et à 700 kilomètres au sud-est d'Honolulu, la capitale de l'Etat. Il se déplaçait à 13 km/h.

Une "alerte ouragan" est en vigueur depuis mardi pour l'île principale de l'archipel américain, ainsi pour le comté de Maui, composé de plusieurs îles, dont celles de Maui, Lanai et une partie de Molokai. Cela signifie que des conditions dignes d'un ouragan (vent, pluie, vagues) sont prévues sur ces zones dans les 48 heures.

"L'oeil de l'ouragan devrait aller très près, ou même passer au-dessus, des principales îles de Hawaï entre jeudi et samedi", selon le service météorologique national (NWS), qui s'attend à ce que les vents se réduisent dans les prochains jours, ne les rendant cependant pas moins dangereux.

Le gouverneur de l'Etat, David Ige, a déclaré mardi l'état d'urgence dans une partie du territoire, afin de débloquer des moyens supplémentaires et de fournir de l'aide aux éventuels sinistrés.

"L'ouragan Lane n'est pas un ouragan sage", a-t-il prévenu. "Je n'ai jamais vu de modifications aussi importantes des prévisions de trajectoire que j'en ai vues avec cette tempête".

"J'exhorte nos habitants et nos visiteurs à prendre cette menace au sérieux et à se préparer pour un impact d'envergure", a-t-il ajouté.

Le coeur des ouragans atteint rarement les terres à Hawaï: le dernier ouragan majeur --au moins catégorie 3-- dont l'oeil a touché les terres de l'archipel était Iniki, en 1992. Il a causé la mort de six personnes et fait 3 milliards de dégâts.

Hawaï avait déjà été menacé en août par un ouragan d'envergure. Hector, qui a atteint la catégorie 4, est finalement passé bien au large de la grande île, mais a néanmoins provoqué de grosses vagues sur une partie des côtes.