Hawaï : perdue en forêt pendant 15 jours, une Américaine retrouvée vivante

Washington, Etats-Unis | AFP | dimanche 25/05/2019 - Une femme de 35 ans, résidente de Hawaï partie en randonnée et disparue depuis plus de quinze jours, a été retrouvée vivante au fond d'un ravin dans l'archipel américain, après un vaste élan de solidarité ayant permis de la localiser.



"Amanda Eller est VIVANTE!!!!", indiquait un message posté vendredi par la page Facebook dédiée aux recherches. "Amanda a été retrouvée. Elle s'était perdue et était coincée et légèrement blessée dans la forêt (...) Entre deux chutes d'eau, au fond d'un profond ravin dans le lit d'un ruisseau". Une photo postée sur Facebook montre les deux chevilles de la jeune femme couvertes d'ecchymoses.



La trentenaire, professeure de yoga et physiothérapeute à Haiku, sur l'île de Maui, au centre de cet archipel du Pacifique, a fini par être repérée par un hélicoptère et évacuée vers un hôpital.



"Les 17 derniers jours ont été les plus durs de ma vie, et ç'a vraiment été un voyage spirituel significatif", a-t-elle dit, en larmes, dans une vidéo portée depuis son hôpital sur la page Facebook dédiée aux recherches. "C'en est venu à une question de vie ou de mort, et je devais choisir. Et... j'ai choisi la vie. Je n'allais pas choisir la solution de facilité, même si ça signifiait plus de souffrance et de douleur pour moi-même", a-t-elle ajouté.



Sa disparition, le 8 mai dernier, avait suscité un vaste élan de solidarité, avec plus de 70.000 dollars récoltés, ayant notamment permis de lancer des recherches par les airs.



Le compagnon d'Amanda Eller avait été le dernier à voir la jeune femme avant de signaler sa disparition aux autorités. La police avait retrouvé sa voiture blanche sur un parking près d'un sentier de randonnée.



"Le département de la police de Maui fait part de sa reconnaissance à la famille, la communauté et les agences partenaires pour tous leurs efforts", ont écrit les autorités locales sur leur page Facebook. "Elle est simplement aussi forte que ce que nous avions prédit. On savait qu'elle pourrait tenir aussi longtemps", ont salué ses proches sur la page Facebook, suivie par plus de 20.000 personnes.



Apparaissant tout sourire sur une photo diffusée par ses proches après l'avoir retrouvée, la jeune femme a perdu environ 7 kilos mais est en bonne santé, a expliqué à CNN l'un des hommes partis à sa recherche, Javier Cantellops.