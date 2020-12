Hawaï: le volcan Kilauea en éruption

Honolulu, Etats-Unis | AFP | lundi 21/12/2020 - Le volcan Kilauea sur l'île d'Hawaï est entré en éruption dimanche soir, ont rapporté les autorités, qui ont mis en garde contre la possibilité d'"importante émission" de cendres volcaniques dans l'atmosphère.



"Une éruption a débuté dans la caldera du sommet de Kilauea", peu après 21h30 locales (07h30 GMT lundi), a indiqué l'Institut de géophysique américain (USGS).



"La situation évolue rapidement", a ajouté l'USGS, qui a fait passer son code d'aviation à rouge, recommandant aux pilotes d'éviter la zone.



Des images postées en ligne par le parc national des volcans hawaïens montraient dans la nuit de dimanche à lundi des coulées de lave dévalant la pente du volcan et des colonnes de fumée s'élevant dans la nuit.



Notant que le vent pourrait pousser les nuages de cendres vers les zones d'habitations au sud-ouest de l'île, la plus grande de l'archipel, les services météorologiques américains ont recommandé aux personnes atteintes de troubles respiratoires de prendre des précautions supplémentaires.



L'USGS a fait état d'un séisme peu profond de magnitude 4,4 près du volcan, peu après l'éruption.



Destination touristique populaire, le volcan Kilauea est l'un des volcans les plus actifs du monde et a régulièrement fait l'objet d'éruptions depuis les années 1950.