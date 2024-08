Hawaï frôlé par l'ouragan Hone

Los Angeles, États-Unis | AFP | dimanche 25/08/2024 - Un ouragan de catégorie 1 du nom de Hone a frôlé Hawaï très tôt dimanche, entraînant de la pluie et une forte houle sur la principale île de l'archipel, ont annoncé les services météorologiques américains.



La tempête, charriant des vents soufflant jusqu'à 130 km/h, "est passée juste au sud de South Point" vers 02H00 locales (12H00 GMT), ont-elles indiqué.



La chaîne de télévision locale KHON2 a indiqué que des plages avaient été fermées et des abris d'urgence ouverts, tandis que Hawaiian Electric a signalé que plus de 7.000 clients étaient privés d'électricité.



Derrière Hone, dont le nom signifie "doux" en hawaïen, se trouve un ouragan de catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson, baptisé Gilma.



Cet ouragan monstre est toutefois encore à plus de 2.300 km des côtes hawaïennes et devrait s'affaiblir au cours des prochains jours, selon les services météorologiques.