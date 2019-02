Hausse moyenne de 7,5 % du prix de l'électricité dès le 15 février

PAPEETE, 8 février 2019 - Le prix moyen de l'électricité augmente de +7,5 % à compter du 15 février. Cette révision tarifaire impactera principalement les gros consommateurs, assure le gouvernement dans un communiqué transmis vendredi après-midi.



"Malgré l’augmentation des coûts supportés par l’entreprise, le gouvernement entend préserver les ménages polynésiens d’une évolution brutale et trop élevée des tarifs de l’électricité, les petits consommateurs étant, pour leur part, totalement épargnés par la hausse des tarifs", souligne un communiqué officiel diffusé vendredi pour annoncer la hausse du coût de l'électricité dès vendredi 15 février.



Cette hausse tarifaire est annoncée de +7,5% du prix moyen du kilowatt-heure (kWh) sur l’année 2019. Ce tarif unitaire passera de 33,12 Fcfp/kWh à 35,60 Fcfp/kWh, soit une différence limitée à 2,48 Fcfp.



Les deux dernières révisions tarifaires de l'électricité datent de mars 2015 et mars 2016. Elles représentaient une baisse moyenne de 10% des tarifs. "D’avril 2016 à décembre 2018, le coût du fioul destiné à la production d’électricité a augmenté de +114 % et celui du gasoil de +84 %, faisant peser sur le service public une charge financière importante", justifie le gouvernement.



La convention qui lie la collectivité avec EDT Engie, le délégataire de service public en charge de la production et de la distribution d'énergie sur la zone Tahiti Nord, prévoit en effet des fenêtres d'ajustement du prix de l'électricité en septembre et en mars, afin de prendre en compte l'évolution du coût du carburant utilisé par le délégataire pour la production d'énergie. Ces ajustements tarifaires doivent être actés en Conseil des ministres. Malgré cette obligation conventionnelle, les prix de l'électricité ont été maintenus en dépit de la hausse globale du prix des carburants depuis 2016.



Le budget moyen "électricité" d’une famille polynésienne, par kWh et par jour, est passé de 329 Fcfp en 2015, à 315 Fcfp en 2016, puis 293 Fcfp en 2017 et 2018, souligne le communiqué diffusé vendredi.