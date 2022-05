Hausse des tarifs sur la desserte Tahiti-Moorea

Tahiti, le 1er mai 2022 - Les armateurs des navettes desservant Tahiti et Moorea ont décidé de revaloriser leurs tarifs au mois d’avril. Le gouvernement, qui a maintenu le prix du gazole vendu aux navettes a réagi pour annoncer son "étonnement" face à cette hausse.



Les armateurs des navettes desservant Tahiti et Moorea ont décidé de revaloriser leurs tarifs au mois d’avril 2022. Cette hausse, imputée à l’évolution du prix du carburant, intervient dans un moment où, déjà, le pouvoir d’achat des ménages est affaibli. Dans un communiqué diffusé vendredi, le gouvernement a réagi pour "souligner l’effort budgétaire qu’il a consenti envers ces opérateurs afin de compenser la hausse des cours internationaux et, donc, maintenir le prix du gazole à un niveau très en-deçà de la réalité des prix. Ainsi, la prévision du coût pour le FRPH de la stabilisation du prix des hydrocarbures durant le premier semestre 2022 est de 5 milliards F CFP. Cet effort de la collectivité a justement pour objectif d’éviter une répercussion préjudiciable aux consommateurs." Les prix du gazole vendu aux navettes effectuant le trajet entre Tahiti et Moorea ayant été maintenus, en 2022, à un niveau inférieur à celui de 2018, le gouvernement "note que les baisses notables du prix du gazole enregistrées entre janvier 2020 et janvier 2022 n’avaient pas donné lieu à une baisse proportionnelle des tarifs de passage et s’étonne donc de la revalorisation aujourd’hui constatée des tarifs des navettes".