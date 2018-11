Hausse des immatriculations de véhicules en 2018

PAPEETE, 21 novembre 2018 - L’institut d’émission d’outre-mer publie mercredi une fiche synthétique actualisée des principaux indicateurs macroéconomiques de la Polynésie française.Les comptes économiques rapides de la Polynésie française mesurent encore au troisième trimestre une activité soutenue de la consommation des ménages et ses effets vertueux sur l’économie de la collectivité.Au troisième trimestre 2018, deux faits marquants se distinguent clairement sur l’année. D’une part une hausse de +17,7 % des immatriculations avec 1922 véhicules enregistrés pour le seul 3e trimestre. Sur les neuf premiers mois de l’année 2018, on enregistre la mise en circulation au fenua de 5143 nouveaux véhicules, contre 4231 sur la même période en 2017. Autre fait marquant : l’activité soutenue des crédits à l’habitat. Le montant des encours des crédits à l’habitat est de 210,6 milliards Fcfp en hausse de +5,6 % au troisième trimestre 2018, comparativement à la même période l’année précédente, dans un contexte où la croissance du montant de ces crédits est constante depuis 2014.L’estimation pour 2017 du Produit intérieur brut (PIB) de la Polynésie française est en valeur de 593,6 milliards Fcfp. La collectivité compte 275 918 habitants (recensement d’août 2017). Le PIB réel par habitant mesuré en 2014 est de 1,88 million Fcfp. Le secteur Commerce-Services pèse pour 82 % dans l’économie polynésienne, l’Industrie-Construction pour 12 % et le secteur primaire pour 4 %.